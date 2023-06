Rossini, i costi lievitano Serve già più di un milione

Le raccolte fondi dedicate al ripristino del Teatro Rossini proseguono come, del resto, procede anche la quantificazione dei danni arrecati dall’alluvione alla struttura. Dal milione di euro ipotizzato, ora il conto degli interventi da effettuare pare sia lievitato a un milione e 250.000 euro. Questa la cifra indicativa, sottoposta dal direttore tecnico dei lavori incaricato dalla Fondazione del Teatro, Alessandro Santarelli, ai membri del consiglio di amministrazione, riunito nel pomeriggio di mercoledì scorso.

Una cosa, fra le tante ancora in via di definizione, pare essere certa: il teatro non riaprirà nelle tempistiche previste dall’avvio della stagione teatrale.

"Gli interventi principali da effettuare sono riconducibili in particolare al rifacimento degli impianti seriamente compromessi dall’alluvione – spiega il Presidente del Cda e sindaco della città, Davide Ranalli –. Poi c’è il recupero delle sedie e altri interventi di natura tecnica. Una larga parte dei lavori sarà coperta dalle risorse pervenute attraverso le donazioni".

Le tempistiche legate alla partenza concreta degli interventi non sono ancora chiare. "Alcuni aspetti devono essere verificati nel momento in cui il teatro sarà completamente asciutto – sottolinea Ranalli –. Mi riferisco, ad esempio, allo stato della pavimentazione. Solo allora sarà possibile effettuare una valutazione precisa sia per la quantificazione effettiva dei danni, sia per le tempistiche entro le quale far partire gli interventi di ripristino". Al momento i fondi che sono stati raccolti attraverso varie iniziative sfiorano i 500.000 euro. La campagna avviata sulla piattaforma di crowdfunding Gofoundme ha permesso di raccogliere 14.000 euro.

Altri 450.000 circa arrivano invece dall’iniziativa lanciata dal gruppo La7 e Corriere della Sera. A queste cifre, sicuramente importanti, si aggiungono le risorse raccolte attraverso concerti di beneficenza, eventi e iniziative di vario tipo che, anche se più contenute, aiutano.

"Stiamo ricevendo una solidarietà importante – continua Ranalli –. Da parte nostra c’è l’impegno ad andare avanti e a procedere con i lavori per consentire al teatro di riaprire nel più breve tempo possibile. Sicuramente però non in tempo per la stagione teatrale di ottobre".

