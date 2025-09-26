’Rossini open’, il via con i Virtuosi Italiani

Il Rossini Open 2025 inaugura stasera nella chiesa del Suffragio col celebre complesso dei Virtuosi Italiani (i meno giovani li ricorderanno coinvolti in uno storico concerto anni Novanta al Pavaglione con Franco Battiato) questa volta diretti da Alberto Martini, con la partecipazione del violinista Vincenzo Bolognese e del soprano Alessia Pintossi (debuttò con Riccardo Muti in ’Cavalleria rusticana’ e nella recente ’Bohème’ al teatro Alighieri di Ravenna), per una eccezionale monografia rossiniana.

Sugli spartiti ci sarà la versione per archi delle celebri ’Soirées musicales’ di Rossini, una raccolta di arie originalmente per voce e pianoforte su testi di Pietro Metastasio e Carlo Pepoli, pubblicate nel 1835 con favoloso compenso di dodicimila franchi dall’editore Troupenas, nel periodo successivo alla composizione dell’ultima opera ’Guglielmo Tell’ (1829) in cui il Pesarese si ritira dalla vita teatrale rimanendo il re dei salotti parigini in cui si esibisce nei cosiddetti “Pechées de vieillesse” (I peccati di vecchiaia).

Questa sera alla chiesa del Suffragio di Lugo si ascolteranno otto deliziose arie per voce e archi, alcune delle quali sono entrate nel repertorio popolare, come ’La promessa’, ’La partenza’, ’L’invito’ e ’La danza’ (Tarantella napoletana).

Completeranno il programma le’ Sonate a quattro n. 1 e 3’, ’Un mot a Paganini’ e ’Rosina e figaro’ (tratte dal ’Barbiere di Siviglia’), entrambi per violino e archi. Solista sarà Vincenzo Bolognese.

Il successivo appuntamento del Rossini open festival sarà domenica prossima, alle 16, nella splendida cornice dell’Antica Pieve di Campanile a Santa Maria in Fabriago con il ’Trio Loxos’, un ensemble che regala affascinanti sonorità con Gilda Gianolio all’arpa, Fulvio Fiorio al flauto e Michele Zaccarini al fagotto, proponendo musiche le più varie, dal barocco al contemporaneo.

I biglietti sono in vendita sul sito www.vivaticket.com e presso i punti vendita vivaticket. Invece nei giorni di spettacolo ci si può recare nei punti che ospitano l’evento un’ora prima dell’inizio del concerto. Il prezzo è di 13 euro. info e prenotazioni allo 0545-299542, oppure è possibile inviare una mail all’indirizzo: biglietteria@teatrorossini.it.