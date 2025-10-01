’Rossini open ’ scopre il tango. Stasera in scena il Sarita trio

Il terzo appuntamento di ’Rossini Open’ è in programma alle 20.30 di stasera al teatro di San Lorenzo a San Lorenzo, a Lugo, con la partecipazione del Sarita Trio che presenta ’A flor de piel’: una serata dedicata al tango con la giovane cantante italo-argentina Sarita (al secolo Sarita Schena) in trio con Giuseppe De Trizio alla chitarra classica (chitarra) e Claudio Carboni al sax.

"Sarà un viaggio tra musica e parole – spiegano gli artisti – che racconta i “Sud del mondo”, tra l’Italia e la tradizione del Tango e del Sud America, in un repertorio che spazia da composizioni di autori latini di origine italiana come Piazzolla, Magaldi e D’Arienzo al fianco di autori sudamericani come Bola de Nieve, Gomez, Chavela Vargas. Generi di frontiera, epopee sonore legate a filo doppio dalla storia e dalla vocazione poetica intensa". Alla voce della attrice-cantante italo-argentina Sarita Schena, venata di intensa malinconia (ha collaborato fra gli altri col bandoneonista Héctor Ulises Passarella) fanno eco le corde e gli arrangiamenti di Giuseppe De Trizio (collaboratore di Teresa De Sio e Giovanni Lindo Ferretti) e il sax soprano di Claudio Carboni, dal 2029 membro stabile dell’ensemble di musica contemporanea Icarus vs Muzak.

Prossimo appuntamento del festival sarà sabato 4 ottobre all’Oratorio di Sant’Onofrio con il Quartetto d’archi La Toscanini. Biglietti in vendita on line sul sito www.vivaticket.com e presso i punti vendita vivaticket

Prezzo biglietti: 13 euro. Info e prenotazioni: 0545-299542, mail: biglietteria@teatrorossini.it, www.teatrorossini.it