Rossini Open, stagione ’d’argento’ "Sono venuti oltre 3.000 spettatori"

Anche nel 2023, il teatro Rossini aprirà le porte alla rassegna Rossini Open. Una terza edizione che godrà, come le precedenti, del sostegno del Fus, il Fondo unico per lo spettacolo. Il progetto, inaugurato nell’estate del 2021 quando ancora il teatro era chiuso per i lavori di consolidamento terminati nel maggio scorso, ha segnato la riapertura ufficiale della struttura a ottobre. "In 55 giorni di programmazione abbiamo organizzato 17 spettacoli, uno in meno di quelli previsti, saltato per motivi contingenti – spiega il direttore del Teatro, Giovanni Barberini –. In pratica un evento ogni 3 giorni a partire dall’inaugurazione, avvenuta portando sul palcoscenico del Rossini il più grande jazzista inglese vivente, Mike Westbrook e la sua Uncommon Orchestra. Oltre a lui siamo riusciti ad avere altri musicisti straordinari a partire da Beatrice Rana, una delle più grandi pianiste italiane che fra le esibizioni programmate fra New York e Parigi ha inserito anche il palcoscenico di Lugo". La stagione, che ha vinto il bando triennale Fus primeggiando fra le 90 proposte presentate, è stata valutata al 2° posto a livello nazionale per la qualità del progetto. "Dal mio punto di vista è stato un riconoscimento decisamente importante, che restituisce il senso del progetto – continua Barberini – e per il quale ringrazio anche il mio piccolo staff, formato da pochi ma preparatissimi elementi. In buona sostanza abbiamo portato oltre 3.000 persone ad ascoltare musica eccellente nell’ambito di un bacino territoriale che coinvolge l’intera Bassa Romagna e si è spinto, in alcune occasioni, anche oltre. Quello che mi ha fatto piacere ascoltare dai commenti degli spettatori è l’idea di contaminazione associata alla rassegna. Contaminazione – sottolinea il direttore del teatro – legata all’incontro e al dialogo fra i diversi generi musicali. Una caratteristica che ci riporta anche all’idea del mercato, al quale il Teatro era funzionale per offrire momenti di svago a chi vi si recava. In quegli anni si andava al mercato non solo per vendere e comprare merci, ma anche per scambiare idee e opinioni".

La stagione del Rossini Open ha ceduto nel frattempo il passo alla prosa che, fino ad aprile 2023, proporrà altri 6 spettacoli più il fuori programma dell’8 marzo. "Anche per la prosa abbiamo cercato di mantenere livelli elevati come quelli che in passato non hanno avuto nulla da invidiare alle programmazioni delle città italiane più importanti. Per gennaio – continua Barberini – sono in cantiere altre cose nuove, alcune ancora in corso di definizione. Sicuramente tornerà il teatro ragazzi con tre appuntamenti organizzati nei pomeriggi di altrettante domeniche. Mi piacerebbe che nel futuro, le tre colonne portanti per la programmazione del Rossini fossero le tre discipline classiche individuate dal teatro greco, musica, danza e poesia. Per la danza – continua – dovremo aspettare ancora un po’, dal momento che il palcoscenico allo stato attuale non è adatto a ospitare spettacoli di questo tipo e in prospettiva andrà cambiato. In quanto alla poesia – conclude – spero di riuscire a mettere in moto anche quella".

m.s.