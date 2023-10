’Rossini Open’, su il sipario

Concerto inaugurale del ’Rossini Open’ questa sera alle 20.30 alla Chiesa del Carmine, a Lugo, con la prestigiosa Filarmonica Toscanini di Parma e con la partecipazione straordinaria della violinista e direttrice tedesca Carolin Widmann. Notevole il programma creato appositamente con un organico orchestrale adatto al palcoscenico della Chiesa del Carmine, con due rare opere di Fanny Mendelssohn e Clara Schumann affiancate a opere dei loro più famosi parenti: il fratello Felix Mendelssohn e il marito Robert Schumann. Ecco dunque in apertura le Tre Fughe su temi di J. S. Bach di Clara Schumann nella versione per orchestra d’archi di Andrea Luca Beraldo e l’Adagio ma non troppo dal Quartetto per archi n. 1 in mi bemolle maggiore di Fanny Mendelssohn, (Michaela Costea, spalla della Toscanini ne sarà il violino concertatore) quindi i due grandi Concerti per violino e orchestra di Mendelssohn (in mi minore op. 64) e Schumann

(in re minore) con Carolin Widmann al violino e alla direzione. Proprio questi due concerti sono oggetto della sua ultima incisione (2016) per la leggendaria etichetta ECM con la Chamber Orchestra of Europe. Anche in questo caso la stella tedesca dell’archetto dirigeva dallo strumento. Biglietto 10 euro; www.vivaticket.com o questa sera, dalle 19.30, prima dello spettacolo.