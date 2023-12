"Rossini open: un successo gli eventi in città"

Oltre 1000 spettatori per un programma che, necessariamente, è stato costretto a reinventarsi. Il bilancio della rassegna ’Rossini Open’ a poche ore dall’evento conclusivo – lo ’Stabant Matres’ di Paolo Marzocchi con testo di Guido Barbieri in programma mercoledì 20 dicembre alla Chiesa del Carmine di Lugo – è del tutto positivo. Le difficoltà legate alla chiusura di Teatro Rossini, imposta dall’alluvione, sono state superate rimodulando il cartellone e distribuendo gli eventi in luoghi diversi, alcuni dei quali fino ad ora mai utilizzati a quello scopo come il teatro parrocchiale di San Lorenzo.

"Un successo che – spiega il direttore del teatro, Giovanni Barberini – non era scontato. Siamo stati costretti a inventarci dei luoghi alternativi al di fuori del teatro. Fortunatamente abbiamo incontrato una grande disponibilità da parte dei proprietari o gestori, a partire dal Circolo Acli Don Bosco di San Lorenzo, di Padre Mimmo per l’utilizzo della Chiesa del Carmine, dell’Azienda Sanitaria per il sacrario di S. Onofrio, di Don Gabriele per l’Antica Pieve di Campanile a Santa Maria in Fabriago. A tutti loro va il mio ringraziamento personale a nome della città".

Nove dei 15 spettacoli inseriti in cartellone hanno totalizzato il tutto esaurito.

"La risposta del pubblico è stata buona – continua Barberini –. "Buona sia per la quantità di presenze in relazione alla capienza dei vari luoghi, spesso diversa, sia in termini di gradimento. La programmazione proposta è diversa da quella che avevamo strutturato a gennaio. La chiusura inattesa del teatro ci ha costretto a ripensare al cartellone. La logica delle due edizioni fino ad ora organizzate, legata al dialogo e alla contaminazione fra musica classica e contemporanea è stata preservata. Non è escluso che anche fra alcuni degli artisti che si sono esibiti possano nascere delle collaborazioni". Il Rossini Open tornerà nel 2024 per la sua terza e anche ultima delle edizioni inserite nella programmazione triennale del Fondo Unico dello Spettacolo attualmente in corso ed in scadenza l’anno prossimo. L’intenzione è di ricandidarsi al bando per ottenere altri tre anni di supporto.

"Mi piacerebbe che da questa rassegna potesse nascere un laboratorio permanente sulla contemporaneità – conclude Barberini. "Non è detto che non ci si riesca date le collaborazioni nate nel frattempo".

I lavori di ripristino post alluvione del Rossini intanto stanno continuando. Se la data della riapertura prevista – il 15 maggio 2024 – è ancora da confermare in base al procedere dei lavori, lo è di sicuro la ripresa a ottobre della stagione teatrale. Ora, dopo il Rossini Open e, seguendo lo slogan "fuori dal teatro, dento la città", saranno presentate a breve le stagioni di prosa e teatro ragazzi.

Monia Savioli