Rossini secondo Olmi

La stagione Capire la Musica, organizzata da Emilia Romagna Concerti e Comune di Ravenna, presenta i suoi ultimi tre concerti in abbonamento. Oltre al concerto per le Vittime delle Mafie del 28 marzo e alla serata finale del 12 aprile con il grande pianista Ivo Pogorelich c’è molta attesa per il tradizionale Concerto di Pasqua il 1° aprile alle 21 al teatro Alighieri di Ravenna. In scena la Young Musicians European Orchestra diretta da Paolo Olmi insieme al Coro della Cattedrale di Siena (diretto da Lorenzo Donati) e al Bach-Chor di Monaco di Baviera (diretto da Hansjorg Albrecht): più di 150 esecutori impegnati in una delle pagine di musica sacra più amate dal pubblico: Stabat Mater di Gioachino Rossini. "La presenza del Bach Chor - dice il Maestro Paolo Olmi - è molto significativa per Ravenna. Questo coro è stato creato dal grande organista Karl Richter e con lui, nel secolo scorso, ha compiuto la storica missione di registrare tutte le Cantate di Bach.

Karl Richter era molto legato a Ravenna ed è stato per molti anni il protagonista delle prime edizioni del Festival di Musica d'organo a San Vitale. Il Coro è già stato protagonista del Concerto di Pasqua nel 2019 con una indimenticabile esecuzione del Requiem di Mozart". Al concerto parteciperanno quattro grandi solisti di canto quali Irina Lungu, Marianna Pizzolato, Dave Monaco e Mirco Palazzi. Olmi parlerà dì Rossini e dello Stabat Mater sabato 25 aprile alle 17 nella Sala Corelli.