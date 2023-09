Rossini, via al ripristino dopo l’alluvione

Iniziano i lavori di ripristino al teatro Rossini di Lugo, la cui riapertura è confermata per il 15 maggio prossimo. Nei mesi occupati dai lavori, la programmazione non sarà sospesa ma ridotta e distribuita in altri luoghi della città. "Siamo partiti con lo sgombero e dalla prossima settimana effettueremo lo smantellamento degli apparati – sottolinea il sindaco Davide Ranalli –. Le lavorazioni riguarderanno sia la manutenzione sia gli interventi progettuali per gli impianti elettrici, elettromeccanici, di elettromeccanica idraulica e gli impianti speciali come rilevamento incendi e lo spegnimento. L’alluvione ha distrutto tutto perché tutte le linee degli impianti e le dorsali primarie corrono nelle parti allagate. L’acqua poi è risalita per capillarità provocando danni anche in alcune porzioni del recentissimo restauro. Ricordo che la nostra stima dei danni ammonta a oltre un milione di euro di lavori. Una cifra che riusciremo in gran parte a coprire con le donazioni". Cinquecentomila euro arrivano da La7Corriere della Sera, altrettanti da un noto istituto bancario, 15.000 dall’azione di crowdfunding a cui si aggiunge il ricavato di tante altre iniziative, oltre all’impegno di altre realtà come Reale Mutua che contribuirà al restauro delle poltrone della platea e l’azienda lughese Diemme Filtration che si occuperà della realizzazione della nuova biglietteria. "È del tutto evidente che sul teatro Rossini si è riversata una grande solidarietà dalle prime ore dopo l’alluvione. Risorse come quelle già menzionate e iniziative di privati o di altre istituzioni culturali, in tutta Italia, da Domodossola a Bari. Tra tutte – continua Ranalli – mi viene in mente che alla Fenice di Venezia c’è un contenitore trasparente per lasciare un obolo per il nostro teatro e realtà come gli Istituti Culturali di San Marino che hanno destinato al Rossini i proventi di una rassegna teatrale di grande spessore".

In attesa della riapertura ufficiale prevista per il 15 maggio, giorno simbolico che unisce la festa del patrono alla vigilia dell’anniversario dell’alluvione, l’attività teatrale non si ferma. "Sono diversi i progetti condivisi dal direttore Barberini con il consiglio di amministrazione per non lasciare solo il nostro pubblico e anche per catturarne di nuovo – conferma il il sindaco –. La notizia più certa è che confermiamo il festival Rossini Open in autunno: si svolgerà in una dimensione diffusa tra centro urbano e frazioni. Sarà una bella scommessa per portare gli spettacoli fuori e in contesti di indubbio fascino. Ma stiamo lavorando per consentire anche il teatro ragazzi e, probabilmente, la prosa. Insomma, andiamo avanti con fiducia ed entusiasmo"

Monia Savioli