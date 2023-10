Rosso, Gian Luca Maiardi è stato confermato capo rione

Dopo Nero e Borgo Durbecco, lunedì sera è stato il turno del rione Rosso che ha eletto il nuovo massimo dirigente per il prossimo triennio 202426. Al secondo tentativo (un primo si era svolto la scorsa settimana) è stato eletto Gian Luca Maiardi. Al 49enne tecnico manutentore alla Tema Sinergie di Faenza, con un figlio di 19 anni, sono andate ben 127 preferenze su oltre 200 votanti, mentre 74 voti li ha presi Gianni Vignoli, ex cavaliere ed ex capo scuderia. Da segnalare che i soci del rione di Porta Imolese sono oltre trecento. Maiardi, che ricopre il ruolo dal 2017, è al terzo mandato. Frequentatore del rione Rosso fin da giovanissimo, il 49enne ha abbandonato per un periodo ed è tornato poi una dozzina di anni fa, ha sfilato come armato o come rotellino, la figura che tiene unita la sfilata durante il Palio. Primo capitano è stato riconfermato il 33enne Gian Luca Mainetti, ex sbandieratore e nello scorso mandato anche capo scuderia. Venerdì 13 ottobre è in programma l’elezione dei restanti dirigenti del direttivo e la magistratura rionale. Nello scorso fine settimana si sono chiuse le elezioni al Borgo Durbecco e, dopo la nomina del nuovo priore Riccardo Tinti e del vicario Filippo Rava, sono stati nominati i restanti sette consiglieri: Ivan Frassineti, Francesco Rigoni, Marco Solaroli, Giorgio Gulmanelli, Alice Zaccarini, Massimo Bassi e Nicola Liverani. La prossima settimana si ritroveranno in assemblea anche i soci del rione Giallo. Capo rione uscente è Daniele Lama. A metà novembre invece sarà il turno del Verde, capo rione uscente Massimo Liverani. Infine, sarà il turno anche del Gruppo municipale, reggente uscente Marino Baldani.

Gabriele Garavini