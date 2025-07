Rotary, Betti presidente. Riconoscimenti a Donati e Milla Lacchini

Cambio alla presidenza del Rotary club di Lugo. La cerimonia di "passaggio del collare" è avvenuta nei giorni scorsi fra Simonetta Zalambani e Mario Betti. All’incontro è stata conferita la medaglia Paul Harris Fellow a due soci che si sono distinti nel servire la comunità locale e internazionale: Giambattista Donati per la raccolta fondi destinata al finanziamento dello scavo di un pozzo in Benin e Milla Lacchini per un’iniziativa analoga finalizzata alla messa in opera di una stanza Snoezelen multisensoriale, inaugurata alla scuola media ‘Gherardi’ di Lugo e dedicata al rilassamento emozionale dei ragazzi autistici. Fra le iniziative dell’ultimo anno sociale del Rotary club Lugo, la presidente uscente Zalambani ha ricordato l’invio in Benin di medicinali, il finanziamento di arredi per il centro diurno Galassia di Alfonsine, la realizzazione della stanza multisensoriale, l’acquisto, con il Rotary club di Brescia, di attrezzi ginnici per il parco ‘Pertini’ di Cotignola danneggiato dall’alluvione. Sempre nel parco è stata posizionata una casetta sopraelevata per la tutela degli animali in caso di alluvione. All’elenco si aggiunge la conferenza tenuta dall’astronauta Walter Villadei.

Monia Savioli