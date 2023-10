Rotary club di Lugo, il Paul Harris Fellow al comandante dell’Aeronautica Andrea Savina

Lugo (Ravenna), 27 ottobre 2023 – Il Paul Harris Fellow, l’onorificenza più prestigiosa del mondo rotariano, è stata consegnata dal Rotary club di Lugo al comandante del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare di Pisignano, colonnello Andrea Savina.

Nei giorni tragici dell’alluvione, il personale dello Stormo è stato impiegato in 93 missioni per un totale di 150 ore di volo durante le quali sono state tratte in salvo sul territorio colpito, ben 332 persone.

"E’ meglio avere come vicini di casa reparti così addestrati perché, lasciatemelo dire, sono come un'assicurazione – ha commentato l’avvocato Giovanni Baracca, membro del club in rappresentanza della presidente Simonetta Zalambani, durante l’intervento che ha preceduto la consegna dell’onorificenza -. Non ne hai la necessità finché non succede qualche cosa di irreparabile e, a quel punto, è meglio averli per noi. Ed è per questo motivo che i Rotary della Romagna Nord e Romagna Centro, sono convenuti in ben 10 club per testimoniare la vicinanza e la riconoscenza per ciò che lo Stormo ha fatto per i cittadini”.

La serata, densa di testimonianze, fra le quali anche quella del prefetto di Ravenna, Castrese de Rosa, ha ripercorso i momenti più critici dell’emergenza. “Avevamo in volo tre elicotteri. C'eravamo solo noi – ha ricordato Il maggiore Gianluca Terrenzi, comandante dell'83esimo gruppo Ricerca e soccorso (Sar), descrivendo la prima notte dell’alluvione, tra il 16 e il 17 maggio scorso -. Sono stato uno dei primi a partire. Quella notte abbiamo visto qualcosa di eccezionale, ma non ci aspettavamo una quantità di acqua di quel genere. Forlì era un lago da cui spuntavano le case. Era così che vedevamo la città dell'alto. Fino ad allora non avevamo mai volato in condizioni simili. Abbiamo visto una persona aggrappata a tavolino. L'abbiamo raggiunta e l'abbiamo salvata”.

Poi, Faenza: "Era come uno stadio allagato. Poi vedo qui Maria Grazia e Paola, due giovani donne che abbiamo portato in salvo. Tutto quello che avevano non c'era più”. “Ancora oggi – ha sottolineato il prefetto, Castrese de Rosa - mi chiedo se in quei giorni abbiamo fatto tutto il possibile. Ricordo il momento drammatico di quando a Faenza mi dissero che non c'erano notizie di 400 persone. Ho pensato: sono tutte morte. Poi sappiamo come è andata. Abbiamo avuto sette vittime in provincia di Ravenna. Potevano essere migliaia. Oggi posso dire che sono orgoglioso di questi ragazzi e della macchina dei soccorsi. E grazie anche Rotary per quello che fa. Questa è una terra ricca di associazioni che si spendono per gli altri. E il Rotary è tra questi. Per questo apprezzo la Romagna che sa fare rete e si sa rialzare”.

Durante la serata al comandante Savina è stata donata anche un’opera dell'artista cotignolese Enzo Babini, socio del Rotary club di Lugo dal titolo ‘Il libro della memoria’. «"L'opera – spiega Babini - è la testimonianza del tragico evento alluvionale avvenuto nel territorio della mia Romagna, che ha distrutto agricoltura, industria, artigianato, ha reso inagibili mi­gliaia di abitazioni, messo in ginocchio una regione fiorente. La terra utilizzata per crearla è stata raccolta nei siti dell'alluvione. Da una parte descrive la forza violenta della natura che si abbatte su un fragile territorio, dall'altra il cerchio rappresenta il sole, simbolo di luce e speranza, che racchiude in sé le stagioni, quattro figure - Primavera, Estate, Autunno e Inverno - che sono i simboli della nostra terra di Romagna”.