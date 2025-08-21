Rotatoria sulla Provinciale. Affidati i lavori di manutenzione

Sono stati affidati i lavori per la manutenzione straordinaria della rotatoria posta tra Largo Gramigna e la via Provinciale Cotignola a Lugo. Nelle prossime settimane si procederà con la fresatura del tappeto d’usura esistente e la posa del nuovo strato superficiale, verranno anche realizzate anche alcune bonifiche localizzate e, infine, ripristinata la segnaletica orizzontale. Ad aggiudicarsi l’appalto dei lavori, che dovranno svolgersi entro la fine dell’anno 2025, è stata la ditta Perini Costruzioni Srl con sede in via Paganello a Forlimpopoli. Il cantiere verrà predisposto nelle prossime settimane e ne verrà data evidenza pubblica tramite la cartellonistica in loco poco prima delle lavorazioni vere e proprie. I lavori sono finanziati con 115 mila euro derivanti da trasferimenti statali e inseriti nel Documento Unico di Programmazione 2025-2027, mentre, data l’esiguità della cifra non vi è l’obbligo dell’inserimento degli stessi nel piano triennale delle opere pubbliche. La rotatoria in questione presenta un manto stradale particolarmente usurato e, proprio per questo motivo, rientrava nell’elenco delle ‘Manutenzioni straordinarie delle strade comunali per il 2025’ redatto dall’amministrazione comunale. Dato l’ammontare dei lavori, al di sotto dei 150 mila euro, l’appalto è accessibile, dato l’importo non rilevante, per le microimprese, piccole e medie imprese, e non è ulteriormente suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente; si è quindi proceduto all’affidamento senza dover istituire una gara vera e propria, ma avvalendosi della piattaforma Mepa, mentre i costi sono risultati congrui rispetto ad appalti e lavorazioni simili. Nelle motivazioni che stanno alla base dell’elenco delle ‘Manutenzioni straordinarie’ viene riportato in determina che "verificate le condizioni di degrado, causate dall’usura nel tempo e dal susseguirsi di condizioni avverse durante gli anni passati, una quota consistente delle strade del territorio comunale si trova in situazione precarie tali da compromettere la sicurezza del transito veicolare per cui si rendono urgenti ed indifferibili alcuni interventi di manutenzione straordinaria al piano viabile, puntuali e mirati, atti a migliorare le condizioni di sicurezza del piano viabile e scongiurare pericoli derivanti dal fondo stradale sconnesso". Nello stesso capitolo di spesa, che ha un ammontare totale di 208 mila euro, in cui è inserita la rotatoria, rientra anche il rifacimento dei marciapiedi di via Don Minzoni.

Matteo Bondi