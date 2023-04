Rotoballe di erba medica in fiamme a Conselice

Ieri pomeriggio una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Imola ed in seguito i colleghi del Distaccamento di Lugo (impegnati in un altro servizio) è intervenuta a Conselice, dove per cause in corso di accertamento, sono andate parzialmente a fuoco otto ‘rotoballe’ di fieno di erba medica nonchè delle sterpaglie situate in un terreno nei pressi di via Giovanna Righini Ricci, a un paio di centinaia di metri dal cimitero. Il principio di incendio - non si è trattato di rogo vero e propri –si è verificato intorno alle 16 e potrebbe (il condizionale è d’obbligo) essere ‘partito’ da un mozzicone di sigaretta gettato incautamente. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Conselice. In pochi minuti il principio di incendio è stato domato.

lu.sca.