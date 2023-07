Rotonda di Mirabilandia, arriva l’sos: "Lampeggianti e segnali rotti"

Ravenna, 13 luglio 2023 – Lampeggianti rotti e mai sostituiti, stesso discorso per la segnaletica di accesso ai sottopassi laterali, dove mezzi più alti di 3 metri non possono passare, ma talvolta finiscono per infilarsi in una strada che diventa a fondo cieco.

L’sos, all’altezza della rotonda di Mirabilandia, lo lanciano i cittadini. Daverio Brandolini, residente nella vicina via Tre Lati e membro del comitato cittadino di Savio, è andato in Comune più di un mese fa: "Ho segnalato questi problemi – spiega – , ma non è cambiato nulla. La strada di accesso al sottopasso è in carico al Comune, mentre il problema dei lampeggianti ritengo debba risolverlo l’Anas, dato che la rotonda è quella sulla statale Adriatica. Quella rotonda fu costruita dal parco di Mirabilandia tanti anni fa ed era perfetta. Poi col tempo è stata un po’ abbandonata".

Brandolini indica un lampeggiante caduto e mai sostituito nella corsia verso Ravenna e ben cinque in quella opposta, presenti ma spenti. "Servono a segnalare la presenza della rotonda e che occorre rallentare. Qui c’è il limite dei 50, ma nessuno lo rispetta. E il pericolo è soprattutto in caso di nebbia, non tanto adesso". Anche lo sfalcio dell’erba è evento raro, a cui i giardinieri Anas hanno provveduto proprio la settimana scorsa, ma fino a poco prima era una giungla. Quello del sottopasso è l’altro nodo. Vi si accede dalla rotonda e serve a incanalare il traffico diretto al parco di Mirabilandia. I catarifrangenti che scendevano all’imbocco dello svincolo sono caduti e non sono stati riposizionati: "Servivano a segnalare – spiega Elvio Zannoni, un altro residente – che mezzi più alti di tre metri non possono passare perché troppo alti. Così, più volte, è successo che i camper si infilano ugualmente, salvo vedersi costretti a tornare indietro in retromarcia, creando pericolo e disagio per la viabilità".