Rotonda su viale Milano, lavori in ottobre

Sono tanti i cantieri in città dove gli operai sono al lavoro per portare a termine interventi in alcuni casi in ritardo rispetto al cronoprogramma iniziale. Su questo fronte, arrivano una serie di aggiornamenti da parte dell’assessore comunale ai lavori pubblici Enrico Mazzolani. L’amministratore annuncia che "a ottobre partiremo con il progetto della rotonda su viale Milano e via Giuseppe Di Vittorio. Sparirà il semaforo così da depotenziare il traffico su via Martiri Fantini e permettere a chi arriva dalla zona Terme di potersi immettere direttamente nell’ingresso di Milano Marittima". L’obiettivo insomma è quello di rendere più fluido il traffico in uno degli incroci principali della città, soprattutto per l’uscita dalla stessa. Altri cantieri stanno procedendo in diversi punti di Cervia. "Il viale dei Mille – prosegue l’assessore Enrico Mazzolani – è a buon punto e sarà completato entro la fine di maggio. Resterà indietro la piantumazione dei nuovi platani per rispettare il ciclo-vita degli alberi che dunque saranno piantati a novembre. Inoltre si tratta di platani che arrivano da un vivaio francese, saranno già alti 6 metri e di una varietà che non sarà aggredita dal cancro rosso".

Anche la ciclabile di viale Volturno procede; in questo caso Hera la quale si occuperà di realizzare la nuova conduttura dell’acqua. Lavori anche a Pinarella in piazzale Premi Nobel che "entro fine maggio sarà completato e pronto per la stagione estiva". A Milano Marittima prosegue l’ultimo stralcio del lungomare con il completamento dei sottoservizi, ossia delle fognature e della rete elettrica. "Procede anche piazzale Artusi – aggiunge l’assessore Mazzolani – , i cui interventi sono a carico di Coop. Entro la fine di maggio saranno terminati. L’area sarà utilizzabile non appena possibile. Gli stalli saranno gratuiti dato che si tratta dei posti auto realizzati dopo che piazza Andrea Costa è diventata a pagamento in alcuni mesi dell’anno". Di fronte ai tanti cantieri infine "in questo momento è vero, chi gira per la nostra città vede tanti lavori in corso d’opera che stiamo accelerando. Vogliamo essere pronti per l’inizio della stagione estiva e, proprio per non creare disagi a turisti e cittadini, i lavori saranno sospesi tra la fine di maggio e i primi di giugno per riprendere tra fine settembre e inizio ottobre dopo i grandi eventi". Infine, diverse anche le manutenzioni nel territorio: il rifacimento delle strisce in piazza Andrea Costa, asfaltature a Milano Marittima come viale Romagna che è già stato completato e in altre aree della città.

Ilaria Bedeschi