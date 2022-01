© Riproduzione riservata

Ravenna, 2 gennaio 2022 – Era già accaduto, è capitato di nuovo e probabilmente succederà di nuovo. Perché gli incidenti alla rotonda delledisono un grande classico. L’ultimo si è veriicato nella notte fra sabato e domenica, quando un automobilista proveniente da via Dismano ha tirato dritto, distruggendo con l’auto le statue delle tartarughe al centro dellaNessuna conseguenza fisica per il guidatore. Sul posto, per i rilievi, sono intervemuti i carabinieri.