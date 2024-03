Rotonda viale Milano-viale Di Vittorio, si parte

Nuovi lavori pubblici in arrivo. Giovedì è stato presentato a Castiglione il progetto della nuova Piazza Verde, l’area posta sul retro di Palazzo Guazzi. Il Comune ha previsto un investimento di 400mila euro per realizzare l’intervento che permetterà la valorizzazione dello spazio, attualmente incolto e inutilizzato, mettendolo in rete con l’area boscata esistente. L’intervento di riqualificazione si estenderà su oltre 8.000 metri quadrati. Sono previsti un’area gioco con strutture ludiche, area playground con il campo da basket, zona con il campo da bocce, area relax con sedute adatta per organizzare eventi all’aria aperta, oltre alla zona più naturalistica del bosco. Sarà creata una piazza verde che possa essere vissuta a tutte le ore: l’impianto di illuminazione, a integrazione di quello già esistente, permetterà di fruire del nuovo parco anche la sera. Non ci saranno barriere architettoniche. Saranno piantanti farnie, tigli, Alberi di Giuda. Il progetto prevede anche il posizionamento di arredi distribuiti nei punti di aggregazione, tra cui panchine, cestini, porta biciclette e tavoli panca. Con questo intervento, i cui lavori dovrebbero essere avviati entro la prossima estate, l’amministrazione ha messo a punto un altro investimento importante per proseguire negli interventi di valorizzazione dei parchi pubblici del forese, con una particolare attenzione e sensibilità a quelli utilizzati dai bambini.

Si prosegue poi con l’inizio dei lavori, dopo Pasqua, per la realizzazione della rotatoria di viale Milano - viale G. Di Vittorio. Salvo imprevisti i lavori si concluderanno a metà giugno. Il progetto fa parte della revisione complessiva della viabilità e della messa in sicurezza delle reti viarie con particolare attenzione anche alla viabilità ciclopedonale e il costo complessivo dell’opera di 420 mila euro. L’opera verrà realizzata in varie fasi e saranno previste interruzioni e deviazioni del traffico, evidenziate con apposita segnaletica per individuare i percorsi alternativi. In particolare durante la realizzazione del primo stralcio, che durerà circa quattro settimane, verrà chiuso viale Milano; il traffico sarà provvisoriamente deviato in percorsi alternativi e verrà temporaneamente istituito il senso unico in via Bramante in direzione Cervia.

