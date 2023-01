"Rotonde di Savarna e San Zaccaria da realizzare al più presto"

Con un’interrogazione al sindaco e presidente della Provincia di Ravenna, Michele de Pascale, il capogruppo di Lista per Ravenna – Polo civico popolare Alvaro Ancisi chiede "se intende disporre che i progetti esecutivi di entrambe le rotatorie (quella di Savarna tra le vie Molinazza e Basilica e via Fenaria Vecchia e quella di San Zaccaria tra le vie Dismano e Ponte delle Vecchia, che porta a Castiglione di Ravenna e verso il mare, e via Vecchia Garretta, ndr), siano redatti e approvati entro il primo semestre 2023, affinché si possa dar corso all’appalto dei lavori". Tutto è iniziato il 28 settembre 2021 quando, come ricorda Ancisi, "la giunta de Pascale approvò un accordo di programma, di“interesse immediato e diretto”, tra Provincia e Comune di Ravenna, “per la progettazione e la realizzazione di alcuni interventi di miglioramento della viabilità e della sicurezza della circolazione stradale”. Presidente e sindaco dei due enti è lo stesso de Pascale. Scopo dell’accordo “disciplinare lo sviluppo delle attività necessarie per la progettazione” delle seguenti due rotatorie, entrambe sull’incrocio tra due provinciali e una comunale. Contro la malasorte che affligge il primo, Lista per Ravenna si è già espressa e battuta più volte, l’ultima il 30 dicembre scorso. Non è da meno, per pericolosità e incidenti, l’incrocio di via Dismano, a San Zaccaria".