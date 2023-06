’Rotta’ del Lamone La zona di via Calbetta ricoperta di sabbia Tanti detriti lungo il fiume

Si presenta come la madre di tutte le rotte arginali quella che ancora oggi, un mese dopo l’alluvione, si staglia sul Lamone al termine di via Calbetta, l’ultima laterale di via Firenze prima della rotonda delle Bocche dei canali. Qui il Lamone ha rotto nella notte fra il 16 e il 17 maggio, e ancora oggi è possibile distinguere fra i campi le tonnellate di sabbia che si sono espanse dal letto del fiume in direzione ovest: si tratta della meno conosciuta delle rotte arginali – tre in tutto, due delle quali poste in prossimità del cimitero – che hanno allagato l’Orto Bertoni. Ancora oggi la sabbia diventata rovente ricopre i campi con uno spesso strato, in uno scenario apocalittico. Per arrivare qui bisogna percorrere tutta via Calbetta – una laterale di via Firenze precedentemente ad uso vicinale, a servizio di una decina di case e di vari terreni agricoli – per imbattersi in una rotta di cui pochi sembrano a conoscenza.

La casa che sorge più vicina alla frattura, invasa dalle acque per circa un metro e mezzo d’altezza, è stata liberata dal fango e dai materiali distrutti dai volontari di Emergency. Nella concitazione della fuga la famiglia che abitava qui non riuscì a trovare uno dei suoi gatti; quando tornò lo trovò provato ma sopravvissuto: "Deve essersi arrampicato da qualche parte", ipotizza la sua proprietaria Alba Monti. Da lì l’animale ha osservato l’alluvione.

La rotta che ha invaso questa porzione di territorio, al confine tra la parte urbanisticamente più pregiata della città e le prime campagne, ha divorato per metà della sua estensione un campo di erba medica, rovinato dentro l’alveo del fiume, che qui per chilometri ha macinato tonnellate su tonnellate della terra che componeva gli argini, allargando il suo alveo di vari metri, e dando vita a brevi spiagge, a dighe formate per l’accumulo di quelli che erano da alberi da frutto, e a piccoli laghi. Rimuovere quella quantità di alberi e relitti sembra un’impresa titanica: una squadra di operai che scendesse nell’alveo per estrarre quei detriti riuscirebbe ad avanzare di pochi metri al giorno. La rotta è visibile anche dalle parte opposta del Lamone, dalle campagne di Sarna, dove pure un’altra breccia ha allagato l’omonima strada e alcune delle case che sorgono nei paraggi, rovesciando intere file di kiwi, spingendosi fino a via Verità e al campo di pawpaw che prima sorgeva molto più in basso rispetto al livello della provinciale, il quale oggi appare ricoperto da un metro di fango solidificato. Querce imponenti che prima sorgevano sul limitare dei campi di Sarna oggi si trovano in precario equilibrio sullo strapiombo di quello che è il nuovo argine, incolonnate come in un plotone di esecuzione. "Molte di loro hanno buona parte dell’apparato radicale già esposto", fa notare Matteo Farneti, la cui famiglia vive poco lontano, "tante, di dimensioni anche monumentali, sono in procinto di franare nel Lamone trascinando con loro quintali di terra, distruggendo di nuovo la sponda del fiume, creando una diga". Con il rischio di squarciare di nuovo l’argine.

Filippo Donati