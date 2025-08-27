Rottura fognaria, cavalcavia chiuso fino a venerdì

La rottura di una vecchia condotta fognaria in cemento. È questa la causa ascrivibile alla fessurazione che lunedì pomeriggio si è aperta, lato pedonale, sull’asfalto del cavalcavia ferroviario che collega via Granarolo a piazzale Sercognani a Faenza. Da quando la buca si è aperta sull’importante snodo viario faentino si è immediatamente resa necessaria in via precauzionale l’interdizione totale al traffico veicolare e pedonale del cavalcaferrovia, in tutti i sensi di marcia, con conseguente deviazioni da e per la zona industriale faentina. Un problema non di poco conto che oltre ai disagi alla circolazione legati prevalentemente all’aumento dei tempi di percorrenza e al riversamento del traffico in altre zone della città, ha costretto le ditte incaricate e i tecnici dell’Area Lavori Pubblici dell’Unione della Romagna Faentina ad una approfondita ricognizione per individuare le cause del cedimento dell’asfalto. Nella giornata di ieri infatti, dopo i rilievi tecnici, i mezzi meccanici e gli operai della Fabbri Costruzioni, hanno iniziato lo scavo ed in seguito alle prime verifiche si è poi resa necessaria un’indagine più in profondità, fino a raggiungere la rete fognaria e il canale Naviglio, collocato a circa cinque metri sottosuolo. Una volta accertata la causa del problema, ovvero la rottura di una vecchia condotta fognaria in cemento, le squadre di operai supportati dai tecnici dei lavori pubblici, hanno immediatamente iniziato le operazioni di riparazione.

Operazioni che, come si legge in una nota di Palazzo Manfredi, si preannunciano complesse proprio a causa della profondità in cui dovrà avvenire l’intervento. Fino ad allora il traffico veicolare e pedonale continuerà ad essere deviato e il cavalcaferrovia sarà interdetto. Da una prima stima dei tempi che le lavorazioni richiedono, se le condizioni meteo saranno favorevoli, la riapertura del cavalcavia è prevista per sabato. Fino ad allora il traffico leggero sarà deviato lungo via Laghi, via Filanda Nuova, via Malpighi, via Dalla Valle e via Chiarini. Per i mezzi pesanti invece la deviazione consigliata verso Ravenna è lungo via Boaria e la circonvallazione. Dal comune fanno sapere che nei prossimi giorni saranno forniti ulteriori aggiornamenti sull’avanzamento dei lavori e sulla riapertura della circolazione. Non si tratta della prima fessurazione che si verifica nelle vicinanze del cavalcavia. A ottobre del 2023 infatti, ad alcuni mesi di distanza dagli eventi calamitosi che hanno colpito duramente la città, ai piedi della salita del cavalcavia in corrispondenza della rotonda intitolata Niballo, si era creata una buca che aveva creato danneggiamenti ai veicoli in transito. In quel caso a causare il cedimento di una piccola porzione di asfalto fu la presenza dello scolo del canale Cerchia che scorre sotto al manto stradale. La problematica fu poi individuata e risolta nell’arco della giornata.

d.v.