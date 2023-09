Ravenna, si rompe un tubo dell’acqua in via Fiume Abbandonato. Mille utenze a secco

Ravenna, 22 settemrbe 2023 – A causa di una rottura di un tubo dell’acqua, avvenuta in via Fiume Montone Abbandonato tra l’incrocio con via Barchiesi e quello con via Lardarello, i tecnici Hera hanno proceduto con l’interruzione dell’acqua che coinvolge circa mille utenti, per permettere di riparare la tubazione. Intanto per consentire lo svolgimento dei lavori, la Polizia locale ha chiuso al traffico il tratto di via Fiume Abbandonato.

Le squadre di Hera sono immediatamente intervenute per effettuare la riparazione, che sarà terminata intorno alle 18.30 con il ripristino del servizio. Una volta ripristinato il servizio, se ci fossero eventuali anomalie, si possono segnalare al numero di pronto intervento idrico 800.713.900.