Roversi: "Tutto è iniziato dalla luce di Ravenna"

‘Paolo Roversi. Il sentimento della luce’ è il ritratto che Rai Documentari dedica al più grande fotografo italiano di moda. Ravennate, si è trasferito a Parigi che era poco più di un ragazzino, ma il legame con le sue origini è rimasto forte, perché tutto è iniziato da qui, dalla luce di Ravenna. Il documentario di Giuseppe Rolli e Martina Proietti per la regia di Dario Migliardi e prodotto da Rai Documentari, sarà in prima visione venerdì alle 16 su Rai Tre. Questa sera sarà presentato in anteprima a Milano, in via Tazzoli, dalla Fondazione Sozzani. Girato tra Ravenna e Parigi, è un ritratto intimo del grande fotografo, dalle origini nella sua Ravenna, di cui si vedono gli scorci, le piazze, i monumenti, i mosaici celebri nel mondo.

La spiaggia amatissima di Marina di Ravenna, quella della luce irripetibile, "il sentimento della luce è nato qui, su questa spiaggia" dice, delle albe da bambino col sole che sorge dal mare, della prima macchina fotografica regalata dalla madre per la comunione. I ricordi sono tanti e tutti riconducono all’elemento cardine del suo lavoro: la luce. E quella di Ravenna Roversi se la porta dentro. Racconta quando, avrà avuto quindici anni, Michelangelo Antonioni decide di girare a Ravenna ‘Il deserto rosso’. "Non andavo neanche più a scuola per seguire la troupe. Aspettavano anche ore che arrivasse la luce giusta. Ed è lì che ho capito" spiega. Ci sono i viaggi, "In India ho trovato una luce povera, umile che mi ha ricordato quella semplice, familiare di Ravenna", e gli incontri con stilisti, modelle, attori, attrici, artisti. Alcuni dei quali presenti nel documentario con le loro testimonianze, come John Galliano, Naomi Campbell, Monica Bellucci, Carla Sozzani.

La luce continua a essere il filo conduttore della parte parigina del documentario. ‘Studio luce’ è l’atelier di Paolo Roversi, lo stesso da trent’anni, dove "la luce arriva da nord, riflessa dai bianchi palazzi di fronte, e il sole non entra mai". Come la luce che illumina l’oro dei mosaici di San Vitale e Galla Placidia a Ravenna attraverso l’alabastro delle finestre.

Roversi è stato protagonista delle più prestigiose campagne fotografiche di moda, lanciando le più importanti e iconiche top model del mondo. È anche il primo fotografo italiano a firmare il Calendario Pirelli nel 2020. Fino ai ritratti commissionati per il 40esimo compleanno di Kate Middleton, principessa del Galles. Nel 2020 il Mar, Museo d’arte della città, gli ha organizzato una personale.

"Fotografare significa catturare qualcosa che non tutti vedono e renderlo visibile agli altri" dice. E descrive il tempo fotografico come "un presente continuo, una piccola eternità". Parla dell’infanzia, della famiglia, delle foto scattate sulla spiaggia dalla madre, a lui e ai suoi fratelli e sorelle, cinque in tutto. Guarda quasi con un barlume di pudore Riccardo Muti quando, ripresi insieme sulla spiaggia di Marina, il maestro tesse le sue lodi. Lontano dal mondo della moda dice di essere "semplicemente Paolo", lo stesso che viene ripreso nelle scene finali mentre di spalle, con i calzoni arrotolati, entra lentamente in mare. "Amore – conclude – è la parola più importante e l’amore è nato qui".

Annamaria Corrado