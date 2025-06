Roy Paci, mostre e sagra della cozza: che menu

Ravenna si prepara ad accogliere la ventesima edizione della Notte rosa, da oggi a domenica. Domani Marina di Ravenna andrà in scena lo show gratuito dei JBees: una big band composta da 9 artisti, tra cui le carismatiche front-women. Domenica in piazza Vivaldi a Lido Adriano Roy Paci (foto) & Aretuska (gratuito). Non mancheranno gli appuntamenti del Ravenna Festival. Tra questi, domani alle 21.30 al Mar, è in programma Terra Madre (Migrations). Anche l’arte sarà protagonista di questo weekend. Il Mar ospita le straordinarie esposizioni del Coconino Fest, il festival dedicato al fumetto d’autore, con Dai classici al futuro – Un secolo di fumetto in otto mostre, visitabile fino al 29 giugno. Sempre al Mar, da oggi, si potrà vedere Abyssal Creatures, l’installazione firmata da Francesco Cavaliere.

Alla Classense, fino al 28 giugno, è allestita la mostra La Grande rimozione, mentre a Palazzo Rasponi dalle Teste è visitabile la mostra Tra sogno e Natura – Pittura a Ravenna tra ‘800 e ’900, aperta fino al 20 luglio. La Biblioteca Oriani ospita il progetto espositivo Dante Plus, fino al 28 settembre.

Il calendario di appuntamenti prosegue con la festa della Musica, in programma in piazza Dora Markus a Marina di Ravenna, da oggi a domani, mentre a Punta Marina, domani e domenica è in programma la sagra della cozza.

L’ironia di Valentina Persia farà invece tappa a Mirabilandia il nella giornata di domani.

Per gli amanti della natura sono invece in programma delle visite guidate come l’escursione ai fenicotteri rosa di Boscoforte e la mostra fotografica Il Girovago Rosa all’hotel Meridiana di Marina Romea fino al 12 settembre. Info biglietti e prenotazioni: www.turismo.ra.it