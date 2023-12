Ruba 40 confezioni di salmone: arrestato

Ha rubato una quarantina di confezioni di salmone in scatola, passando le casse del negozio di alimentari Aldi di Faenza. Ad accorgersi del furto sono stati i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia che, transitando in zona, hanno noto uno strano e visibile rigonfiamento nella schiena dell’uomo. È accaduto l’altro giorno, poco prima delle 14. In manette è così finito un 33enne cittadino romeno, pluripregiudicato, domiciliato a Pinarella. Comparso ieri al processo per direttissima, è stato rilasciato con la misura cautelare dell’obbligo di firma sei volte la settimana.