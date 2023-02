Ruba 400 euro di abiti, arrestato

Un 35enne di origine marocchina domiciliato a Ravenna, Sofjan Elabi, è stato arrestato sabato pomeriggio dai carabinieri del Radiomobile con l’accusa di furto aggravato di indumenti per quasi 400 euro dal negozio Ovs di via di Roma; di resistenza per essersi opposto all’intervento dei militari; e di danneggiamento per avere preso a calci la pattuglia. L’uomo è stato anche denunciato a piede libero per avere fornito generalità non corrette. Secondo quanto delineato nelle verifiche dell’Arma, il furto si è verificato attorno alle 16.30 quando il 35enne, già notato all’interno del negozio aggirarsi con fare ritenuto sospetto, è uscito con una borsa in mano facendo scattare l’allarme anti-taccheggio. A quel punto una dipendente, anche con l’ausilio di un operatore dei carabinieri volontari, ha cercato di capire dove il sospettato si stesse dirigendo al contempo chiamando il 112. I militari lo hanno trovato poco dopo mentre giocava alle macchinette in un locale dell’area di viale Farini. Con sé aveva una borsa contenente vari indumenti Ovs. In totale, compreso il giubbotto che si era messo addosso, il bottino a lui attribuito ammonta a quattro giubbotti, un paio di pantaloni e un paio di calzettini.

Come disposto dal pm di turno Marilù Gattelli, il 35enne ha poi trascorso il resto del weekend in una cella di sicurezza. Ieri mattina per l’uomo – difeso dagli avvocati Raffaella Salsano e Francesco Papiani –, davanti al giudice Natalia Finzi e al viceprocuratore onorario Simona Bandini è arrivata la convalida dell’arresto con l’obbligo di presentazione in caserma tre volte la settimana in attesa del processo.