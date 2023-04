Ruba al Famila, arrestata Ragazza patteggia 4 mesi

A parte le sei merendine a base di parmigiano reggiano, tutti gli altri beni che secondo l’accusa aveva infilato nella borsetta con l’intenzione di non pagarli, non sono propriamente di prima necessità: vedi creme di bellezza (8 confezioni) e ricambi per spazzolino elettrico (7 pezzi) per un totale di quasi 265 euro di spesa. Per questo motivo una 18enne di origine romena, disoccupata e residente a Cento, nel Ferrarese, è stata arrestata venerdì pomeriggio dalla polizia locale con l’accusa di tentato furto aggravato al supermercato Famila di via Aquileia. A notare la giovane verso le 17.30 è stata un’addetta alla sicurezza. In particolare la 18enne è stata sorpresa proprio mentre infilava la roba in una borsa scura. L’addetta a quel punto ha deciso di tallonarla avvisando al contempo il responsabile del punto vendita. Una volta alle casse, la ragazza ha pagato solo una confezione di uova e si è incamminata. Ma poco dopo è stata bloccata e accompagnata dentro agli uffici dove ha svuotato la borsa. Quindi sono intervenuti gli agenti i quali l’hanno accompagna al comando di piazza Mameli. Una volta qui è emerso che la borsa usata per il fallito colpo, aveva una grossa tasca foderata di alluminio e ricoperta da nastro adesivo: un marchingegno creato per schermare il maltolto davanti al dispositivo anti-taccheggio. Dalle verifiche successive all’arresto sono emersi diversi precedenti della giovane per reati contro il patrimonio. Ieri davanti al giudice, dopo la convalida del suo arresto, la 18enne ha patteggiato 4 mesi di reclusione e 80 euro di multa con pena sospesa.