Ruba al market di Lido di Savio: in manette. È la stessa arrestata per i furti in spiaggia

Una donna rumena di 41 anni è stata nuovamente arrestata a Lido di Savio, a pochi giorni di distanza da un precedente arresto. Domenica, la donna è stata sorpresa a rubare prodotti alimentari e per l’igiene personale in un supermercato locale.

Pochi giorni prima, la stessa donna era stata arrestata dai carabinieri della stazione di Savio per il furto di borse in uno stabilimento balneare della stessa località. A dare l’allarme erano stati i turisti che l’avevano vista fuggire. Nonostante il precedente arresto, era stata subito rilasciata con un foglio di via con divieto di ritorno per sei mesi e invece è tornata a colpire. La donna, difesa dall’avvocato Luca Orsini, ieri in aula sostituito dall’avvocato Eleonora Sgrò, è stata nuovamente rilasciata senza alcuna misura cautelare. Risulta residente ad Aosta e ha dichiarato di essere arrivata in riviera con l’intento di trovare lavoro.