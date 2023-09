Ruba auto fuori dalla farmacia Denunciato a tempo di record

La polizia locale di Bagnacavallo, nel corso dei controlli del territorio, è riuscita a identificare un uomo sospettato di avere rubato un’auto e a restituire in tempi brevissimi il veicolo al legittimo proprietario.

L’indagine lampo è partita quando gli agenti sono stati contattati da un cittadino che, una volta recatosi in farmacia in via Mazzini, all’uscita non ha più ritrovato la sua vettura, una Citroen C3.

A quel punto i vigili, grazie all’analisi delle telecamere comunali installate nel centro storico di Bagnacavallo e in grado di ripreso il furto in diretta, sono riusciti a ricostruire immediatamente il percorso dell’automobile rubata: è così stata ritrovata abbandonata alla stazione ferroviaria e restituita al proprietario circa un’ora dopo la denuncia di furto.

E proprio mentre gli agenti comunicavano all’uomo il recupero del veicolo rubato, un altro cittadino si è presentato al presidio della polizia locale per riferire elementi utili a risalire al possibile autore del furto.

Quest’ultimo è stato rintracciato a casa sua dagli inquirenti giusto dopo pochi minuti. Si tratta in particolare di un italiano quarantacinquenne, già gravato da precedenti di polizia: ora dovrà rispondere a piede libero di furto pluriaggravato. Inoltre non avendo mai conseguito la patente di guida, gli è stata inflitta pure una sanzione amministrativa per la specifica violazione al codice della strada: per avere cioè guidato l’auto rubata fino al punto nel quale la ha abbandonata.