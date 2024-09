Ravenna, ruba una bici e scaglia un mattone contro la vittima: 38enne tunisino in manette per rapina

Ravenna, 14 settembre 2024 – Al termine di un episodio decisamente movimentato, i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della locale Compagnia hanno tratto in arresto, per rapina, un 38enne originario della Tunisia, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine. E’ successo nella tarda serata di ieri in via Berlinguer, dove l’uomo ha ‘preso di mira’ una bicicletta lasciata temporaneamente incustodita dal proprietario (un cittadino di origini pachistane) che era seduto poco distante sotto i portici.

Dopo aver afferrato il velocipede, è fuggito portandosi via anche lo zaino che era sul portapacchi. La vittima ha iniziato ad urlare allertando il 112 e riuscendo pure a telefonare ad un suo amico per chiedere aiuto. Dopo un breve inseguimento il pachistano ha raggiunto il ladro bloccando il manubrio della bici con l’intento di far desistere il malintenzionato, ma questi gli si è scagliato contro colpendolo al volto con un pugno e minacciandolo addirittura di morte.

Non pago, il nordafricano gli ha scagliato contro, fortunatamente senza colpirlo, un mattone raccolto da terra. Nel frattempo in supporto al derubato è giunto (al volante di un’auto) il suddetto suo amico.

Quest’ultimo, nel tentativo di prendere le difese della vittima, è stato a sua volta minacciato dal 38enne il quale, come se non bastasse, ha sfondato il parabrezza della vettura in cui l’amico e e la vittima si erano rifugiati per sottrarsi alla violenza del tunisino. Giunti sul posto, i militari del Nucleo Radiomobile sono riusciti a bloccare il rapinatore e a recuperare la refurtiva. Dopo approfonditi accertamenti per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto, il tunisino è stato tratto in arresto per rapina. Questa mattina è stato associato presso la casa circondariale di Ravenna, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.