Ruba felpe e giubbotti all’Ovs. Inseguito dal titolare e arrestato

La polizia di Faenza ha arrestato un ventiseienne senegalese, domiciliato in città, per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Intorno alle 16 di lunedì, l’uomo ha rubato capi d’abbigliamento per un valore di circa 230 euro dal negozio Ovs di Piazza Martiri della Libertà, rimuovendo le placche antitaccheggio. Dopo essere stato scoperto, si è dato alla fuga in bicicletta verso il centro storico.

Il titolare del negozio, che lo aveva inseguito, ha fornito agli agenti una descrizione dettagliata dell’individuo, "un ragazzo di colore, alto circa un metro e settanta, vestito di scuro", del quale ha rivelato il nome un altro giovane di colore che si trovava in strada. La polizia, conoscendo l’uomo per precedenti reati, lo ha cercato prima a casa e poi al parco Mita, luogo frequentato da pregiudicati e spacciatori, dove è stato trovato con la refurtiva, ancora provvista di etichette Ovs.

Privo di documenti, è stato portato in commissariato, dove ha inveito contro gli agenti e inizialmente rifiutava di consegnare alcuni capi che indossava. Il titolare del negozio ha formalizzato una denuncia, riconoscendo la merce, in parte danneggiata.

Ieri mattina, in linea con le richieste del viceprocuratore Simona Bandini, il giudice Natalia Finzi ha convalidato l’arresto dell’uomo, rilasciandolo con obbligo di firma settimanale. Il processo, su richiesta del suo legale, avvocato Giovanni Battista Emaldi, è stato rinviato a febbraio.