Ruba un giocattolo, dopo 20 anni ripaga i 5 euro e si scusa con una lettera. "Commosso dalla sua umanità”

Faenza, 13 ottobre 2025 — C’è chi dice che il tempo guarisca ogni ferita, ma a volte bastano poche parole e cinque euro per chiudere un capitolo aperto da vent’anni. È la storia del tutto curiosa vissuta da Giovanni Utili, 59 anni, titolare del Mercatino delle Pulci in via Enrico Fermi a Faenza (Ravenna), che sabato mattina, all’apertura del negozio, ha trovato nella sua buchetta una lettera anonima accompagnata dalla banconota. Un gesto semplice, ma con un peso emotivo enorme: chi l’ha scritta voleva chiedergli scusa per un piccolo furto commesso da bambino, quando Giovanni si trovava nella prima sede del negozio lungo Corso Europa.

“Non mi era mai capitato qualcosa di simile in 30 anni di lavoro, è veramente un episodio che definisco come ‘strano’, ma in maniera positiva”, racconta Utili, nel pieno delle sue commissioni in negozio e ancora incredulo. “Provo tanta simpatia nel pensare che una persona, quando venti anni fa era bambino, aveva fatto una cosa del genere. Fatico a immaginarmi i sensi di colpa, sarei curioso di conoscere la sua personalità”.

La lettera, senza mittente, non conteneva altro che poche righe di scuse e la moneta simbolica. L’anonimo autore confessava di aver preso, da bambino, un pezzo di giocattolo dal negozio, un gesto che oggi sembra quasi una banale ‘bambinata’. Eppure il senso di colpa lo ha accompagnato per decenni, fino a spingerlo a scrivere quella lettera.

Il mercatino faentino, così, non è più solo il luogo dove gli oggetti cambiano mano, ma anche quello in cui i gesti più piccoli possono diventare straordinari. Proprio per questo, Utili ha deciso di condividere la vicenda sui social: “Sono il titolare del Mercatino delle pulci a Faenza, stamane (sabato mattina, ndr) nella posta abbiamo trovato questa lettera che ci ha fatto pensare che c'è ancora speranza per questa gioventù — le parole nel post, con l’immagine di lettera e banconota allegata — Non so se chi l'ha scritta leggerà questo post, ma voglio ringraziarti pubblicamente e farti sapere che i tuoi 5 euro saranno accantonati per darli in beneficenza!! Grazie ancora per questo gesto”.

Il post, accompagnato da un messaggio di gratitudine, ha subito attirato l’attenzione di tanti cittadini, che hanno apprezzato la spontaneità e l’onestà del gesto, così come la reazione di Utili: “Se questa persona ha voglia di farsi vedere in negozio, di incontrarmi, gli stringerei la mano volentieri — aggiunge il 59enne mercante — se non se la sentisse, invece, capirei perfettamente. Bello però che ancora oggi ci sia un po' di umanità”.

In un mondo spesso dominato dalla fretta e dalla superficialità, insomma, questa vicenda ricorda quanto possano essere potenti i gesti sinceri e le parole di scuse, anche quando arrivano con decenni di ritardo. E se un piccolo biglietto può ridare pace a chi lo scrive e a chi lo riceve, forse il vero tesoro del mercatino delle pulci di Faenza non sono solo gli oggetti in vendita, ma le storie che custodiscono.