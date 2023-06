Ruba in farmacia, arrestato 20enne

I carabinieri del Radiomobile lo hanno sorpreso verso le 3.15 della notte tra lunedì e ieri all’interno della farmacia comunale 5 di Marina di Ravenna. Per questo motivo un 20enne di Lugo è stato arrestato in flagranza di reato. I militari, una volta sul posto, hanno notato una finestra forzata: attraverso quella si poteva notare dentro al pubblico esercizio il 20enne intento ad armeggiare. Inoltre all’esterno c’era una busta con alcuni medicinali dentro, evidentemente lì sistemata per essere portata via. Il giovane è stato fatto uscire: addosso aveva tre blister contenenti monete per un totale di 20 euro oltre a un pacchetto di Tavor. Alla fine su sua richiesta perché non si sentiva bene, è stato portato in ospedale e dimesso con una prognosi di 5 giorni. La direttrice della farmacia ha fatto denuncia.