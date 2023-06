Ruba la cassa al bar e tenta furto al Caminetto

Ha scelto l’alba di giovedì scorso per mettere a segno un furto al bar pasticceria Alibi di Milano Marittina e tentare un colpo nel noto ristorante Al Caminetto, che si trova lì vicino. Per questo Sabino Valente, trentenne originario del Barese ma domiciliato a Cervia dove lavora come cameriere, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri del Radiomobile di Cervia-Milano Marittima. E ieri mattina in tribunale a Ravenna, davanti al giudice Cristiano Coiro e al vice procuratore onorario Simona Bandini, ha patteggiato la pena di 4 mesi di reclusione e 120 euro di multa. Ma i guai per il giovane, difeso dall’avvocato Giovanni Fresa, potrebbero non essere finiti perché è indagato per altri colpi commessi sempre in zona.

L’arresto di Valente risale a giovedì quando poco dopo le 5.30 è stato visto da un carabiniere del Radiomobile di Cervia-Milano Marittima che stava per entrare in servizio mentre, seduto su una panchina nei pressi dell’incrocio tra viale Due Giugno e la Prima Traversa di Milano Marittima, stava sbattendo violentemente a terra il cassetto di un registratore di cassa nel tentativo di aprirlo. La scena non è passata inosservata al militare che ha riconosciuto il trentenne, noto alle forze dell’ordine e ha subito chiamato rinforzi. Nel frattempo però il giovane è saltato su una bici, diretto verso Cervia lungo viale Due Giugno. Il carabiniere però non l’ha perso di vista e, una volta raggiunto dai colleghi, lo ha fermato all’altezza della rotonda Cadorna dopo un maldestro tentativo di fuga del trentenne.

A quel punto i militari intervenuti sono stati informati dalla centrale che era stato appena consumato un furto al bar pasticceria Alibi dove era stato rubato proprio un registratore di cassa e dove era stata rotta la vetrata. I sospetti sono subito ricaduti su Valente che, oltre a essere stato trovato in possesso del cassetto di un registratore di cassa con all’interno 75 euro, presentava tagli a una mano. Così è scattata la perquisizione del giovane a cui sono stati trovati 25 euro in monete e 30 euro in contanti.

Dopo la denuncia del titolare del bar pasticceria Alibi sono stati fatti pure riscontri sul registratore di cassa rubato da Valente che era proprio quello del locale. Successivamente a sporgere denuncia dai carabinieri di Cervia-Milano Marittima è arrivato anche il titolare del noto ristorante Al Caminetto dove un addetto alle pulizie giovedì mattina aveva trovato forzato il mobiletto della cassa in cui non mancava nulla ma erano presenti tracce di sangue presumibilmente riconducibili al trentenne barese. Che è stato quindi arrestato per furto e tentato furto e ieri mattina si è presentato in tribunale a Ravenna dove durante il rito direttissimo ha ammesso di essere responsabile del furto commesso e di quello tentato, oltre ad altri colpi in altri locali della zona perché ancora non gli era arrivato il primo stipendio come cameriere. Il giudice ha convalidato l’arresto, come richiesto dal Vpo Simona Bandini, e rimesso in libertà Valente che, tutelato dall’avvocato Fresa, ha patteggiato quattro mesi e 120 euro di multa.

Milena Montefiori