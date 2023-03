Ruba, poi spintona i commessi Rapina in un negozio del centro

Entra come una normale cliente ma, pensando di non essere vista, cerca di rubare alcuni articoli in vendita. E quando le viene fatto notare, lei aggredisce i commessi e scappa.

È successo ieri pomeriggio in un’attività del centro, dove poco prima delle 16 si sono vissuti momenti concitati. Tutto è iniziato quando una donna è entrata all’interno del negozio, apparentemente come qualsiasi cliente. Si è aggirata per diversi minuti davanti agli oggetti esposti in vendita, nascondendone alcuni dentro alla borsa: un gesto che non è passato inosservato agli occhi di chi in quel momento stava lavorando all’interno dell’attività. Quando la donna si è avvicinata al bancone chiedendo una ricarica telefonica, il commesso gliel’ha allungata, ma le ha anche fatto notare che aveva visto quello che aveva fatto e le ha chiesto, quindi, di tirare fuori dalla borsa tutti gli oggetti che aveva prelevato dagli scaffali.

A quel punto la donna ha reagito male ed è corsa verso l’uscita per scappare col bottino. Il commesso l’ha inseguita assieme a una collega nel tentativo di bloccarla, ed è qui che il furto si è trasformato in una rapina: infatti la donna ha spintonato il commesso e aggredito la commessa, guadagnando l’uscita. Entrambi l’hanno inseguita fuori dall’attività, nel parcheggio, dove lei ha nuovamente spintonato la commessa ed è riuscita a fuggire, facendo perdere le proprie tracce.

A quel punto sono state contattate le forze dell’ordine: sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso.

Rapine come quella avvenuta ieri pomeriggio vengono definite in gergo ’improprie’: sono casi in cui il malvivente voleva commettere soltanto un furto ma una volta scoperto, per non perdere il bottino, aggredisce chi si trova davanti.