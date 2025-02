Ruba un paio di jeans, poi spintona gli addetti del Lidl e tenta di fuggire: arrestato

Gli addetti del supermercato Lidl di Massa Lombarda si erano accorti che quel giovane aveva un atteggiamento sospetto ma solo quando lo hanno visto nascondere sotto al giubbotto un paio di jeans, del valore di 12,99 euro, sono intervenuti. A quel punto lui, un trentenne originario del Marocco ma domiciliato a Massa Lombarda, di professione muratore ma attualmente senza occupazione, li ha spintonati per tentare di fuggire ma è stato bloccato e arrestato per rapina impropria dai carabinieri della Stazione del paese della Bassa Romagna.

Per quanto accaduto nella giornata di venerdì al supermercato Lidl di Massa Lombarda, il trentenne di origine marocchina nella mattinata di ieri è stato accompagnato dai militari dell’Arma in tribunale a Ravenna per la direttissima. Davanti al giudice Antonella Guidomei e al viceprocuratore onorario Adolfo Fabiani il giovane, assistito dall’avvocato Mauro Faccani, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Il viceprocuratore onorario Fabiani ha chiesto la convalida dell’arresto e l’obbligo di presentazione alla caserma dei carabinieri di Massa Lombarda due volte a settimana. L’avvocato Faccani ha proposto la liberazione del trentenne o, in subordine, la misura chiesta dalla Procura. Il giudice Guidomei ha convalidato l’arresto, poiché legittimamente eseguito nella quasi flagranza di reato, e ha applicato l’obbligo di presentazione alla caserma dei carabinieri di Massa Lombarda due volte a settimana, come chiesto dalla Procura. L’avvocato Faccani ha chiesto i termini a difesa e il processo è stato rinviato a metà marzo.