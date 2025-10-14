"Rubai qui un gioco da bambino, ecco 5 euro per sdebitarmi"

C’è chi dice che il tempo guarisca ogni ferita, ma a volte bastano poche parole e pochi euro per chiudere un capitolo aperto da vent’anni. È la storia curiosa capitata a Giovanni Utili, 59 anni, titolare del Mercatino delle Pulci di Faenza di via Enrico Fermi 12, che sabato mattina scorso ha trovato nella buchetta del negozio una lettera anonima accompagnata da una banconota da cinque euro. Chi l’aveva scritta voleva chiedere scusa per un piccolo furto commesso da bambino, quando il commerciante si trovava nella prima sede del negozio in corso Europa. "Non mi era mai capitato qualcosa di simile in trent’anni di lavoro, è veramente un episodio strano, ma positivamente parlando", racconta Utili, ancora incredulo. Lo fa mentre si trova impegnato nel pieno della sua attività, senza però che un sorriso gli esca di bocca: "Provo simpatia nel pensare che una persona, vent’anni fa, abbia fatto una cosa del genere – aggiunge –. Fatico a immaginarmi i sensi di colpa, sarei curioso di conoscere la sua personalità".

La lettera, senza mittente, conteneva solo poche righe di scuse e la banconota simbolica. Nel testo l’autore ha confessato di aver preso da bambino un giocattolo, una ‘bambinata’ che però lo ha tormentato per decenni.

In un attimo, così, il mercatino faentino si è trasformato in un luogo dove non solo gli oggetti cambiano mano, ma anche dove i piccoli gesti possono diventare straordinari. Per questo, Utili ha deciso di condividere la vicenda sui social, ringraziando pubblicamente l’anonimo e annunciando che i soldi saranno donati in beneficenza.

Poco dopo l’uscita, il post ha attirato l’attenzione di molti cittadini, che hanno apprezzato la spontaneità e l’onestà del gesto, così come la reazione del mercante: "Se questa persona ha voglia di farsi vedere in negozio, di incontrarmi, gli stringerei la mano volentieri – aggiunge –. Se non se la sentisse, capirei perfettamente, ma è bello vedere che oggi l’umanità ci sia ancora". In un mondo spesso dominato dalla fretta e dalla superficialità, infatti, la vicenda ricorda quanto possano essere potenti i gesti sinceri e le scuse, anche dopo decenni. E se un piccolo biglietto può ridare pace a chi lo scrive e a chi lo riceve, forse il vero tesoro del Mercatino delle Pulci non sono solo gli oggetti in vendita, ma le storie che custodisce.

