11 set 2025
LUIGI SCARDOVI
Cronaca
  Rubano cibo al supermercato, scoperti prendono a calci il direttore

Attimi di tensione in un negozio a Cervia, arrestati dai carabinieri un 43enne e una 37enne. I due sono stati rintracciati dai carabinieri nelle vicinanze dell’esercizio commerciale. Disposta la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Ravenna

Cervia (Ravenna), 11 settembre 2025 - Sono stati sorpresi dal direttore di un supermercato di Cervia dopo essersi impossessati di generi alimentari per un valore complessivo pari a circa 300 euro. Si tratta di un 43enne e di una 37enne, arrestati ieri pomeriggio dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cervia - Milano Marittima. Vistisi scoperti, anziché riconsegnare la merce, i due hanno tentato di darsi alla fuga scagliandosi contro il direttore e prendendolo a calci.

Allertati dal personale del supermercato, i militari del Radiomobile sono immediatamente intervenuti, individuando la coppia nelle vicinanze dell’esercizio commerciale. Una volta identificati sono stati condotti in caserma e arrestati poiché ritenuti i presunti responsabili del reato di rapina impropria in concorso.

La refurtiva, subito recuperata, è stata riconsegnata ai responsabili del supermercato. Gli arrestati sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza fino all’udienza di convalida odierna, all’esito della quale il Giudice del Tribunale di Ravenna, dopo aver convalidato gli arresti, ha disposto nei confronti dei due la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Ravenna.

