Rubano dentro una Fiat 500 Inseguiti e presi dai militari

Stavano rubando all’interno di un’auto, ma sono stati visti e sorpresi dai carabinieri che li hanno arrestati. In manette, nella notte tra martedì e mercoledì, sono finiti un 43enne marocchino, Adil Guennane, e un 38enne tunisino, Rtib Marwan. I due si trovavano a Punta Marina quando i militari del Nucleo operativo e radiomobile, che pattugliavano la zona, li hanno sorpresi armeggiare all’interno di una Fiat 500 che si trovava parcheggiata in via Nettuno. Si erano impossessati di uno zaino quando, alla vista della’autoradio, hanno tentato una fuga che però è durata poco. Una volta bloccati dai militari, i due hanno cercato di sottrarsi all’arresto spintonandoli. Da qui, oltre all’accusa di tentato furto, anche quella di resistenza. Il marocchino ha inoltre cercato di disfarsi di un coltello, che è stato recuperato. Per lui, in attesa del processo, nessuna misura cautelare; il complice è libero ma con obbligo di firma. Li tutela l’avvocato Carlotta Benini.