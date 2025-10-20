Rubano merce da una profumeria. Ma il titolare li insegue: arrestati

Profumi e prodotti: presi dagli scaffali e nascosti per portarli via. In totale, circa 300 euro di refurtiva. Pensavano di poter scappare con la merce e farla franca i due ragazzi di poco più di 20 anni che sabato pomeriggio sono stati sorpresi dal titolare a rubare in una profumeria del centro. E invece è andata diversamente: sono finiti in manette.

L’episodio è avvenuto in pieno centro storico, nella profumeria la Parisienne, in via Paolo Costa. I due giovani, dei quali uno di nazionalità colombiana e l’altro di nazionalità peruviana, sono stati visti dal titolare mentre uscivano dal locale con alcuni prodotti non pagati, che avevano portato via di nascosto dal negozio. L’uomo ha deciso che non avrebbe certo lasciato correre, anzi: ha inseguito i due ragazzi all’esterno, per le vie del centro storico, e non li ha persi d’occhio. Nel frattempo ha contattato immediatamente la polizia di Stato, segnalando l’accaduto. Sul posto sono intervenuti subito gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, che hanno raggiunto i due ragazzi e li hanno bloccati, arrestandoli per furto aggravato in concorso. In seguiito ai controlli, uno dei due ragazzi è risultato essere incensurato, mentre l’altro aveva già precedenti specifici legati ad attività di furto.

I due ragazzi sono quindi stati accompagnati dagli agenti di polizia nei locali della questura per eseguire tutti gli accertamenti di rito e, una volta avvisato dell’accaduto il pubblico ministero, è stato disposto il loro trattenimento all’interno delle camere di sicurezza della questura, in attesa di comparire davanti al giudice per il giudizio per direttissima.