Rubarono paramenti e olii sacri Due persone a processo per il furto

Il primo è nato in Russia 33 anni fa e risiede a Sant’Agata sul Santerno. L’altro, 49 anni, è originario della Tanzania e abita a Ravenna anche se al momento risulta irreperibile. I due, almeno secondo la procura, sono gli autori di un paio di singolari furti messi a segno tra il 24 e il 27 febbraio 2020. Ovvero perlopiù paramenti sacri e olii santi della chiesa lughese di San Gabriele Arcangelo. Tanto che nel processo entrato nel vivo martedì scorso davanti al giudice Antonella Guidomei, parte offesa risulta essere don Bruno Resta. E sarà proprio lui nell’udienza fissata per inizio luglio a raccontare di quelle strane sottrazioni. In particolare i due, difesi dagli avvocati Giuseppe Roccafiorita e Stefano Dalla Valle, sono imputati di furto continuato e pluriaggravato: dall’avere commesso danni rilevanti (avrebbero sradicato una cassaforte a muro) e dall’avere approfittato di circostanze di tempo e di luogo tali da ostacolare la pubblica e la privata difesa (hanno agito nel cuore della notte). A entrambi è stata contestata una recidiva specifica. Secondo quanto emerso dalle indagini, la prima volta sono riusciti a entrare in chiesa grazie a una finestra sul retro che risultava semi-aperta. Quindi hanno letteralmente sradicato dal muro la cassaforte che risultata fissata con vari bulloni. Alla fine se ne sono andati con questo bottino: un piattino in metallo dorato e un contenitore con tre vasi di olii santi per un valore stimato in circa 2.000 euro. La seconda volta, dopo avere utilizzato analoga via per entrare, hanno preso alcuni calici, vari pissidi (arredo sacro a forma di coppa), un altro piattino in metallo e ulteriori paramenti sacri per un valore totale di circa 200 euro.

Non è la prima volta che don Bruno figura in un processo in qualità di parte offesa. Era già accaduto per lo stalking contestato a una fedele residente a Lugo la quale in pochi anni era passata dalla devozione religiosa all’ossessione amorosa per il don. E che, proprio a causa del suo comportamento, dopo la denuncia del sacerdote, era stata arrestata la sera del 26 luglio 2021 dai carabinieri.

Il giorno dopo in aula, in attesa dell’udienza di convalida, aveva ammesso: "Lo amo tantissimo, con tutto il cuore". Una manifestazione sempre caduta nel vuoto. Anzi, secondo una collaboratrice del prete, lui era terrorizzato dal comportamento di quella donna che lo seguiva, lo aspettava fuori dalla canonica e che, alla bisogna, suonava con decisione al suo campanello di casa.

a.col.