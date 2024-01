Rubata una bici agli alluvionati

Sciacalli nelle case a edilizia residenziale in via Ponte Romano alla ricerca del "niente da rubare, unico bottino una vecchia bici". Lo segnala una faentina attraverso la sua pagina social: "Ieri notte i ladri sono venuti in via Ponte Romano e hanno rubato una bici, dopo essere entrati nelle scale e guardato negli appartamenti vuoti. Gente che viene a rubare le pochissime cose rimaste". La residente sottolinea anche che la proprietà non apre i garage sotterranei "nonostante siano stati puliti dai volontari e da noi inquilini; mancano la luce e gli estintori e tutto questo dopo nove mesi [dalle alluvioni]. Siamo costretti a tenere le bici negli spazi esterni perché il locale a disposizione è pieno di detriti. È vergognoso". Un colpo di poco valore ma che colpisce nell’animo già affranto delle vittime delle alluvioni.