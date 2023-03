Rubate card Pokémon Furto in un’edicola per cento bustine

Un centinaio di bustine, alcune da pochi euro e altre di maggiore valore. Un furto insolito, visto che a sparire da un’edicola del centro sono state circa un migliaio di card dei Pokémon e della saga Yu-Gi-Oh: materiale che ha un vasto mercato tra i collezionisti adulti, oltre ovviamente che tra i bambini, giovanissimi fan dei due cartoni animati giapponesi. Il danno è di circa 500 euro per il chiosco J&V in piazza Mameli.

L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi, come racconta il titolare Davide Fabbri: "Tutto quello che avevo inerente a quelle due saghe è sparito. Proprio il giorno prima del furto c’era stata una gran richiesta per un titolo di una bustina che io tra l’altro non avevo". Il gioco di carte ha un pubblico vasto: "Si va dai bambini di 56 anni fino a ragazzi di 2530 anni – prosegue Fabbri – e c’è anche un mercato di carte rare. Io le vendo da tanti anni. Le bustine costano 56 euro l’una e ognuna contiene 10 card. A occhio e croce saranno sparite tra le 80 e le 100 bustine".

Le card si trovavano nella vetrinetta esterna all’edicola, in esposizione, e non all’interno. "Hanno aperto solo quella, fortunatamente – aggiunge Fabbri – che tra l’altro si affaccia proprio sulla strada, viale Farini. Anche questo mi ha stupito. All’interno dell’edicola ho allarme e telecamere, che però non inquadrano le vetrine. Mai avrei pensato a un furto del genere. Mi sono accorto dell’accaduto solo al mattino, quando sono arrivato qui e mi è caduto l’occhio sulla vetrina mezza vuota. Ho fatto denuncia, sono assicurato e verrò rimborsato del danno".

Nei giorni scorsi la zona di via Mameli è stata oggetto anche di un servizio di controllo da parte dell’Anc, l’associazione nazionale carabinieri, composta da volontari. Il gruppo in particolare ha segnalato la presenza di un cestino trasbordante di rifiuti e, accanto al sottopassaggio in zona stazione, un monopattino della società Helbiz buttato oltre la recinzione in una zona di proprietà delle Ferrovie. Rifiuti abbandonati sono stati individuati anche accanto ai giochi dei bambini ai giardini Speyer.

sa.ser