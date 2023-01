Rubate pecore e il pony dalla fattoria didattica

Furto di animali nella notte fra venerdì e sabato: ad essere colpita è stata la fattoria didattica di Elena Cavallucci, giovane molto nota in città per la sua attività come animatrice alla guida di ‘Tata Fata’, ospite ogni anno di numerosi eventi.

I malviventi hanno sottratto alla fattoria, che ha la sua sede a Pieve Corleto, due pecore e un pony: animali d’affezione per Cavallucci, legatissima a tutti e tre, che considera da sempre quali membri a tutti gli effetti della sua famiglia. "Offro una ricompensa a chiunque mi restituirà o mi farà trovare sane e salve Mina, Frida e Nuvolina", questi i nomi dei tre animali, protagonisti della fattoria didattica che gestisce alle porte della città. Elena Cavallucci si è accorta del furto nelle prime ore della mattina. Per sottrarre i tre animali i banditi hanno prima sfondato la robusta recinzione servendosi di armi da taglio, dopodiché, stando alle tracce presenti, è presumibile che siano entrati con un grosso veicolo, come un furgone, per caricare i tre animali. Cavallucci ha immediatamente sporto denuncia in mattinata presso il commissariato di Polizia: attualmente gli inquirenti stanno consultando i dati delle telecamere presenti nella zona per risalire a veicoli che possano essere riconducibili al reato commesso.

Furti come questi non sono comuni, stando a quanto hanno riferito alla proprietaria. Il timore, in particolare per le pecore – due esemplari dalle età rispettivamente di dieci mesi e di quattro anni, una completamente bianca, fatta eccezione per un macchia bruna sul petto, e l’altra piuttosto inconfondibile per il viso e gli arti di colore scuro – è che possano essere destinate alla macellazione clandestina; il pony – un animale di dodici anni d’età, dal corpo chiaro e dal muso marrone, potrebbe essere stato sottratto con la speranza di rivenderlo sul mercato nero, dove questi animali hanno ancora una certa richiesta.

Il sospetto è che non sia stata un’azione compiuta da principianti: la gestione di un pony non è infatti semplice, considerando le sue abitudini alimentari e il fatto che si tratta di un animale estremamente delicato. La speranza della proprietaria è che davanti a simili difficoltà i malviventi possano decidere di lasciare gli animali in qualche punto delle campagne: anche per questo Elena Cavallucci e altri cittadini stanno setacciando i dintorni di Pieve Corleto e di altre frazioni, nella speranza di intravedere gli animali aggirarsi fra i campi.

I tre sono abituati alla vita all’aria aperta, ma se abbandonati nei campi potrebbero facilmente disorientarsi o spaventarsi. Chiunque li vedesse può rivolgersi alle forze dell’ordine o all’impresa della proprietaria, al numero 3336177818.

Filippo Donati