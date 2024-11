"Rubati soldi e sigarette per 10mila euro"

Un altro furto con scasso, il secondo in una settimana ai danni di un pubblico esercizio faentino. È quello che si è verificato nella notte tra domenica e lunedì nuovamente in pieno centro. Al civico 99 di corso Mazzini, poco distante dal Palazzo delle Esposizioni ad essere preso di mira è stato il bar tabaccheria Expo, da 25 anni gestito da Vincenzo Fanelli. Un bar molto frequentato che ieri proprio in virtù del colpo subìto è stato costretto alla chiusura forzata in attesa del ripristino. Non è chiaro se il furto sia stato compiuto da una o più persone, né a che ora il o i delinquenti siano entrati in azione. È certo invece il modus operandi utilizzato: con il favore delle tenebre, con alcuni cacciaviti, è stata forzata la saracinesca a maglie a protezione della porta. Quindi, una volta sollevata la parte superiore della serranda, i ladri hanno tentato di forzare la porta di ingresso. Un tentativo evidentemente vano perché la porta con vetro rinforzato ieri appariva sfondata centralmente. È stato attraverso il pertugio che i ladri sono entrati nel locale, da cui hanno sottratto il cospicuo fondocassa e varie stecche di sigarette. Un bottino complessivo da qualche migliaio di euro, più i danni alla saracinesca e alla porta, che si sommano al mancato incasso della giornata di ieri. "C’era qualche centinaio di euro in cassa – spiega amareggiato Fanelli –, però c’erano anche i soldi con cui avrei dovuto pagare le sigarette oggi (ieri per chi legge, ndr), circa 3.500 euro".

I ladri, però, non si sono limitati al furto del denaro e, dopo aver messo a soqquadro il retro banco hanno anche ‘visitato’ il magazzino, da cui hanno sottratto "circa 6mila euro di stecche di sigarette". Il tutto incuranti delle telecamere posizionate sul bancone e sulla cassa. Non solo: "Hanno rubato anche il bancomat dell’attività, e hanno fatto un prelievo di 50 euro, probabilmente in un istituto di credito qui vicino". A un centinaio di metri di distanza infatti c’è un bancomat e anche lì è presente una telecamera che potrebbe essere d’aiuto agli investigatori per risalire agli autori del colpo. Nonostante le numerose abitazioni circostanti, infatti, nessuno si sarebbe accorto di nulla. A rendersi conto del furto infatti è stato un dipendente che alle 4.40 è arrivato presso l’esercizio: "Ieri c’era la Festa di San Rocco che è finita alle 23, quindi lo smontaggio è terminato intorno all’una". Il furto è avvenuto nel giro di tre ore. L’episodio sarà denunciato ai carabinieri, dopo la conta precisa dei danni. Non è la prima volta che il bar viene colpito. "Nel 2003 entrarono dal vetro a vasistas e colpirono parcheggiando un furgone sul corso di fronte al bar. Anche in quel caso presero le sigarette, qualche migliaio di euro", conclude Fanelli. Si tratta del secondo episodio in una settimana. Domenica scorsa infatti a essere colpito fu il bar del Faenza Uno di Claudio Cantoni, più o meno con le stesse modalità anche se non si può escludere che i furti siano scollegati: "Hanno spaccato la vetrata che non si è sbriciolata – racconta Cantoni –, e hanno portato via le sigarette, il fondo cassa, tutte le monete e anche degli ovetti Kinder. Dalla telecamera si vede solo una persona con il cappuccio in testa a copertura del volto". Anche in quel caso la denuncia è stata presentata ai carabinieri della compagnia di Faenza, per un danno di "circa 8mila euro".

Damiano Ventura