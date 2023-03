Rubato e poi ritrovato il pulmino della società Sparta

Furto nella notte tra venerdì e sabato a Castel Bolognese. A finire nel mirino dei ladri è stata la società calcistica locale, lo Sparta, a cui è stato sottratto un vecchio pulmino utilizzato per le trasferte delle squadre.

Si tratta di un Ford Transit da nove posti, che era ricoverato all’interno dell’impianto in gestione alla società del presidente Francesco Valli. Una volta accortisi del furto i dirigenti rossoblu hanno immediatamente sporto denuncia ai carabinieri di Castel Bolognese. I militari hanno quindi avviato le indagini, e coadiuvati dai colleghi della compagnia di Faenza sono riusciti a trovare il mezzo in serata. Il pulmino, ben riconoscibile per via dei loghi sulle fiancate era abbandonato nei pressi della chiesa di Reda, vicino al campo sportivo parrocchiale. Non è ancora chiaro se si sia trattato di una bravata o se invece il mezzo sia stato utilizzato per compiere qualche altro reato.