"Rubato il fondocassa mentre c’erano persone"

Non è stato certo il ladro gentiluomo tanto caro alla letteratura, anzi. Ma il furto perpetrato ai danni di una delle casse del BBK a Punta Marina è stato estremamente rischioso. Infatti, domenica, sul far della sera, un giovane – ripreso perfettamente dalle telecamere di sicurezza dello stabilimento balneare – pur con diverse persone ancora presenti sotto la veranda, si è introdotto di nascosto all’interno di uno dei punti bar, ha aperto il cassetto con le banconote dell’incasso, le ha sottratte e si è allontanato senza essere intercettato. Un danno quantificabile in 5-600 euro, più o meno l’introito della cassa in questione, riservata esclusivamente alle colazioni e ai caffè.

"Domenica sera – racconta il titolare e manager di BBK, Alessandro Zangaglia – verso le 19 avevamo praticamente chiuso lo stabilimento, che ora apriamo soltanto nei fine settimana. C’erano ancora alcune persone, perché avevamo organizzato una braciolata tra amici. La ragazza di turno al bar aveva appena chiuso, lasciando come sempre l’incasso, che di solito mi incarico poi di raccogliere, nel cassetto dedicato. Io in quel momento non c’ero, ero andato a prendere mia moglie a Ravenna: quando sono tornato, non ho trovato l’incasso". Poi il controllo più accurato e la pessima sorpresa. "Ho pensato di averli lasciati da qualche parte – prosegue Zangaglia – ma, successivamente, abbiamo guardato i filmati delle telecamere e abbiamo scoperto cos’è accaduto: si vede nitidamente questo ragazzo che si introduce di nascosto, prende i soldi dalla cassa e si allontana molto rapidamente. Sono rimasto molto colpito, c’era ancora gente, poteva essere scoperto molto facilmente. Abbiamo poi visionato altre inquadrature: è la prima volta che lo vediamo in giro, visto che le immagini ne mostrano chiaramente il volto. In precedenza si era aggirato nei dintorni dei bagni ma tenendosi lontano dalle persone. Anche se si vede benissimo il suo viso ho poca speranza che possa essere ritrovato, In ogni caso, ovviamente, sporgeremo denuncia".

