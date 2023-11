Rubato il pulmino della società sportiva Atletica 85

Singolare furto quello che si è consumato tra domenica e lunedì al campo sportivo Graziola di Faenza. Singolare perchè il furto subìto dalla società sportiva Atletica 85 si è sviluppato ‘a puntate’: "Avevamo due pulmini a 9 posti ricoverati in uno spazio all’interno del complesso sportivo – spiega il presidente Carlo Visani –. Domenica mattina i nostri istruttori si sono incontrati alla Graziola per partire alla volta di un raduno regionale e in quel momento si sono resi conto che la porta della segreteria era stata forzata". A un primo sopralluogo dell’istruttore però "non sembrava fosse stato rubato nulla dalla segreteria e i due pulmini erano parcheggiati al loro posto". I ladri però sono ritornati alla Graziola il giorno successivo per portare a compimento il piano criminoso. "Anche lunedì mattina alle 8.30 non abbiamo notato nulla di particolare. Solo intorno alle 17, orario in cui iniziano i corsi pomeridiani, ci siamo resi conto che il pulmino, probabilmente approfittando del fatto che di giorno i cancelli sono aperti, era stato rubato". Non si tratta dell’unica ‘visita’ che l’Atletica 85 ha ricevuto nelle ultime settimane: "Altre due volte abbiamo trovato la porta della segreteria forzata – conclude il presidente – ma non era stato sottratto nulla". Stavolta le cose sono andate diversamente. In seguito ai fatti è stata sporta denuncia ai Carabinieri della compagnia di Faenza. Purtroppo non ci sono telecamere nel complesso che potranno aiutare gli investigatori.