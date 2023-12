Rubava vestiti e monili in un appartamento, arrestato un giovane

Un altro furto in appartamento. Oltre a quello in via Puccini, venerdì pomeriggio i carabinieri di Faenza hanno bloccato un altro topo d’appartamento colto in flagrante durante un colpo. L’uomo, un giovane italiano già residente a Faenza ma di fatto senza fissa dimora e censurato, è stato arrestato perché ritenuto responsabile di furto in abitazione. È stato notato dalla pattuglia, dopo aver forzato una finestra, mentre si stava introducendo all’interno di una villetta posta nella prima periferia di Faenza. I due carabinieri in servizio di pattuglia, assieme a un terzo collega che passava da quelle parti, si adoperavano per raggiungere il ladro che è stato così sorpreso ancora all’interno dell’immobile, mentre trafugava capi di abbigliamento e monili vari. Tratto in arresto con l’accusa di furto aggravato, al termine delle formalità di rito, è stato trattenuto nella camera di sicurezza della caserma, in attesa del giudizio direttissimo disposto nei termini di legge dall’autorità giudiziaria. Nel frattempo il bottino, del valore di oltre 1.000 euro, è stato interamente recuperato e restituito al legittimo proprietario.

Allo scopo di prevenire e contrastare i reati contro il patrimonio sul territorio della Romagna faentina in un periodo dell’anno in cui da sempre si verificano più episodi, i carabinieri fanno sapere che nei prossimi giorni intensificheranno i servizi esterni anche con l’impiego delle squadre di intervento operativo (Sio) del quinto reggimento carabinieri Emilia Romagna, che affiancheranno l’Arma territoriale esprimendo supporto e sostegno.