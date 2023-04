Rubini, Gerini e Caselli: che estate a Cervia

Che nomi al ‘Trebbo in musica di Ravenna Festival’, dal 14 giugno al 16 luglio: inaugura Sergio Rubini e, il 24 giugno, in rotonda 1° maggio, arriva il ’casco d’oro’ Caterina Caselli. Saranno in totale 10 serate d’autore di altissimo livello alle 21.30 sul palcoscenico dell’Arena dello Stadio dei Pini; oltre a omaggiare Italo Calvino, a cui è dedicata l’intera rassegna del ‘Ravenna Festival’, per il palco cervese del ‘Trebbo in musica 2.3’ lo sguardo sarà trainato verso la forza, il coraggio e la determinazione delle donne. Per questo la collaborazione con Linea Rosa. Si comincia mercoledì 14 giugno con Sergio Rubini, sostenuto dagli echi jazz del pianista e compositore Michele Fazio, accompagnare lo spettatore fra le pagine de ‘Le città invisibili’, per visitare città inesistenti e impossibili. Sabato 17 giugno Claudia Gerini, sui testi di Stefano Valanzuolo, racconterà in ‘Qualche estate fa’ Franco Califano. Una serata con parole e canzoni di Califano riarrangiate da Antonio Di Francia e affidata al Solis String Quartet. Domenica 18 giugno la band bolognese Zois restituisce al mondo, in forma di canzone, sette inediti di Roberto Roversi che giacevano in un cassetto almeno dagli anni Settanta; il tutto sotto la guida di Ernesto Assante in ‘Etilene per tutti. (Ro)versi ritrovati’, per riscoprire uno fra i più grandi poeti del Novecento. Il 22 Roberto Mercadini si mette sulle tracce del ‘Little Boy’ (il nome in codice della bomba atomica che fu destinata a Hiroshima) dai primi risultati della fisica quantistica al fatidico 6 agosto 1945. In sottofondo le musiche dell’esperto sperimentatore Dario Giovannini. Serata speciale a ingresso libero in Rotonda sabato 24 con Caterina Caselli che introdurrà il film documentario di Renato De Maria ‘Caterina Caselli – Una vita, 100 vite’. Sarà lei, il ‘casco d’oro’ degli anni 60 che ‘nessuno può giudicare’ a raccontare aneddoti della propria vita privata che l’ha vista passare da artista in vetta alle classifiche fino ad essere una delle più grandi imprenditrici del mondo musicale. Giovedì 29 una serata dedicata alla giornalista russa Anna Politkovskaja, assassinata nel 2006. Con ‘A futura memoria’, Valentina Lodovini, accompagnata dalle musiche di Sostakovicˇ, Khachaturian e Lyatoshynsky – tre compositori che subirono la censura del regime stalinista – eseguite dal FontanaMix String Quartet, leggerà i testi più rappresentativi per raccontare la giornalista uccisa. Sabato 1 luglio arriva Nada che presenta il nuovo album ‘La paura va via da sé se i pensieri brillano’.

Domenica 2 luglio a Cervia si omaggia Grazia Deledda che nella città trascorse 15 estati e con i soldi vinti con il premio Nobel ci acquistò casa. L’incontro a cura di Marcello Fois è affidato alla scrittrice Sandra Petrignani e all’attrice Francesca Gatto, spalleggiate dalla cantante Elena Ledda, da Mauro Palmas alla mandola e al liuto e da Luigi Lai, classe ’32, alle launeddas. Torna, mercoledì 5 luglio, il giornalista Federico Buffa con ‘La Milonga del futbol’, un racconto dei tre mancini del calcio argentino: Omar Sivori, Maradona e Lionel Messi. Ultimo appuntamento domenica 16 luglio dedicato alle ‘Donne guerriere’. Affidate all’interpretazione di Gaia Nanni e al canto di Ginevra Di Marco, affiancata da Francesco Magnelli e Andrea Salvadori, sfilano le storie di Rosa Parks e Nilde Iotti, Anna Magnani e Virginia Woolf, cantautrici popolari come Rosa Balistreri e Caterina Nuevo oppure sconosciute operaie e contadine.

Ilaria Bedeschi