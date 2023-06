Rubini legge le ‘Città invisibili’

Sarà una serata nel segno di Italo Calvino quella in programma oggi alle 21.30 all’Arena dello Stadio dei Pini a Cervia - Milano Marittima. Sarà un attore del calibro di Sergio Rubini, insieme al pianista e compositore Michele Fazio ad accompagnare i presenti fra le pagine de ’Le città invisibili’, alla scoperta dei luoghi inesistenti e impossibili che l’immaginazione di Calvino lascia affiorare dalla combinazione di ricordi, miraggi, esperienze (l’appuntamento è possibile grazie al sostegno di BPER Banca). La quarta edizione della rassegna Il Trebbo in musica, realizzata in collaborazione con il Comune di Cervia e con il contributo della Cooperativa Bagnini, continua fino al 16 luglio con altri nove appuntamenti d’autore.

A cominciare da quello odierno: cinquantacinque città appartenenti a undici categorie e distribuite in nove capitoli, ciascuno racchiuso dalla cornice di una conversazione fra Kublai Khan, sovrano di un impero la cui vastità resiste a ogni tentativo di controllo e conoscenza, e Marco Polo, il viaggiatore straniero che osserva ogni cosa con sguardo nuovo. Quello de ’Le città invisibili’ (1972) è un gioco combinatorio le cui geometrie sono la soglia che si apre sull’impossibile, l’inconoscibile, l’eterno ambiguo. "Ho lavorato sul testo originale della prima edizione Einaudi – spiega Cosimo Damiano Damato, poeta, drammaturgo, regista e narratore a cui Elena Marazzita di AidaStudioProduzioni ha commissionato l’adattamento del testo per lo spettacolo – Ho smontato l’impalcatura geografica e le sue categorie, concedendo solo la forza delle parole capaci di immagini e di voci, abbattendo idealmente le mura delle città e lasciando centrale il dialogo fra i due personaggi in un unico piano-sequenza dove le incursioni musicali fanno da contrappunto emotivo".

Sergio Rubini e Michele Fazio sono vecchi compagni di viaggio. Non solo condividono le scene dell’infanzia – quelle di Grumo Appula, in provincia di Bari – ma la loro intesa si è affinata negli anni attraverso il grande schermo e i palcoscenici teatrali. "Tutti i pezzi sono originali, creati appositamente per lo spettacolo o, in qualche caso, sviluppati a partire da brani contenuti nei miei album", racconta Michele Fazio, che spazia dal jazz alla musica contemporanea e alle colonne sonore. Posto unico: 22 euro (ridotto 20). Info e prevendite: 0544249244